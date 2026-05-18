Ринок електроенергії: регулятор дозволив розривати контракти на електропостачання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) рекомендує державним установам та постачальникам електроенергії у разі неможливості виконання чинних договорів припиняти їх дію та укладати нові угоди відповідно до законодавства.

Як пише Delo.ua, про це зазначив регулятор у роз’ясненні.

Як зазначили у роз’ясненні регулятора, до НКРЕКП надходять звернення від споживачів, зокрема бюджетних установ, які стикаються з труднощами виконання контрактів через значні коливання ринкових цін на електроенергію.

У комісії пояснюють, що вартість електроенергії формується під впливом ринкових механізмів, зокрема на сегменті "на добу наперед", і може суттєво змінюватися залежно від попиту та пропозиції.

Також у НКРЕКП наголошують, що електроенергія є специфічним товаром, який не може накопичуватися, а її виробництво та споживання відбуваються одночасно. Це робить ринок особливо чутливим до цінових коливань, які не залежать від сторін договору.

У зв’язку з цим регулятор рекомендує у випадках, коли виконання умов контрактів стає неможливим, розривати чинні договори та проводити нові закупівлі для забезпечення стабільного постачання електроенергії.

Нагадаємо, у 2025 році НКРЕКП видала 335 нових ліцензій у сферах енергетики та комунальних послуг. Найбільше нових учасників з’явилося на ринку електроенергетики, а окремі сегменти, зокрема зберігання енергії та розподілена генерація, продемонстрували стрімке зростання.