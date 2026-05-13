Розподілена генерація стає новим трендом: в Україні зростає кількість енергетичних компаній

У 2025 році НКРЕКП видала 335 нових ліцензій у сферах енергетики та комунальних послуг. Найбільше нових учасників з’явилося на ринку електроенергетики, а окремі сегменти, зокрема зберігання енергії та розподілена генерація, продемонстрували стрімке зростання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба регулятора.

Громади та бізнес активніше запускають власну генерацію

У 2025 році НКРЕКП продовжила впроваджувати рішення, спрямовані на розвиток конкуренції на енергетичних ринках та спрощення умов для ведення ліцензованої діяльності. Упродовж року у сферах енергетики та комунальних послуг регулятор видав 335 нових ліцензій.

Найактивніше ліцензування відбувалося у сфері електроенергетики, на яку припала більшість нових дозволів.

Зокрема, у 2025 році було видано:

259 ліцензій у сфері електроенергетики — 77,3% від загальної кількості;

58 ліцензій у нафтогазовому секторі — 17,3%;

17 ліцензій у сфері теплопостачання — 5,1%;

1 ліцензію у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — 0,3%.

У НКРЕКП зазначають, що такі показники свідчать про подальший розвиток конкурентного середовища та активізацію нових учасників на енергетичному ринку України.

Станом на 1 січня 2026 року в Україні діяло кілька тисяч ліцензій у сферах енергетики та комунальних послуг. Найбільша кількість учасників працює на ринку електроенергетики.

Зокрема, чинними залишалися:

2868 ліцензій у сфері електроенергетики;

1166 ліцензій у нафтогазовому комплексі;

92 ліцензії у сфері теплопостачання;

50 ліцензій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

У НКРЕКП зазначають, що кількість ліцензіатів у сфері електроенергетики за рік зросла на 8%. Найдинамічніше збільшення зафіксовано серед трейдерів — на 32%. Кількість електропостачальників зросла на 8%, а виробників електроенергії — на 4%.

Окрему позитивну динаміку демонструють нові сегменти енергетичного ринку. Так, кількість компаній, які працюють у сфері зберігання енергії, за рік збільшилася з 2 до 26. Водночас кількість учасників ринку, що займаються агрегацією, зросла у 3,5 раза — з 2 до 7 ліцензіатів.

У сфері природного газу кількість ліцензіатів збільшилася на 3%, переважно завдяки розширенню сегмента постачальників газу. У регуляторі пов’язують це з подальшим реформуванням ринку та розвитком конкуренції.

Суттєве зростання зафіксовано і у сфері теплопостачання. Кількість ліцензіатів з виробництва теплової енергії збільшилася на 19% — із 77 до 92 компаній. Це пояснюється активним розвитком когенераційних установок, блочно-модульних котелень та інших об’єктів розподіленої генерації, які допомагають громадам і бізнесу посилювати енергетичну стійкість в умовах воєнного стану.

