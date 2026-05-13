Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Розподілена генерація стає новим трендом: в Україні зростає кількість енергетичних компаній

енергетика
В Україні різко зросла кількість ліцензій на зберігання енергії / Shutterstock

У 2025 році НКРЕКП видала 335 нових ліцензій у сферах енергетики та комунальних послуг. Найбільше нових учасників з’явилося на ринку електроенергетики, а окремі сегменти, зокрема зберігання енергії та розподілена генерація, продемонстрували стрімке зростання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба регулятора.

Громади та бізнес активніше запускають власну генерацію

У 2025 році НКРЕКП продовжила впроваджувати рішення, спрямовані на розвиток конкуренції на енергетичних ринках та спрощення умов для ведення ліцензованої діяльності. Упродовж року у сферах енергетики та комунальних послуг регулятор видав 335 нових ліцензій.

Найактивніше ліцензування відбувалося у сфері електроенергетики, на яку припала більшість нових дозволів.

Зокрема, у 2025 році було видано:

  • 259 ліцензій у сфері електроенергетики — 77,3% від загальної кількості;
  • 58 ліцензій у нафтогазовому секторі — 17,3%;
  • 17 ліцензій у сфері теплопостачання — 5,1%;
  • 1 ліцензію у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — 0,3%.

У НКРЕКП зазначають, що такі показники свідчать про подальший розвиток конкурентного середовища та активізацію нових учасників на енергетичному ринку України.

Станом на 1 січня 2026 року в Україні діяло кілька тисяч ліцензій у сферах енергетики та комунальних послуг. Найбільша кількість учасників працює на ринку електроенергетики.

Зокрема, чинними залишалися:

  • 2868 ліцензій у сфері електроенергетики;
  • 1166 ліцензій у нафтогазовому комплексі;
  • 92 ліцензії у сфері теплопостачання;
  • 50 ліцензій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

У НКРЕКП зазначають, що кількість ліцензіатів у сфері електроенергетики за рік зросла на 8%. Найдинамічніше збільшення зафіксовано серед трейдерів — на 32%. Кількість електропостачальників зросла на 8%, а виробників електроенергії — на 4%.

Окрему позитивну динаміку демонструють нові сегменти енергетичного ринку. Так, кількість компаній, які працюють у сфері зберігання енергії, за рік збільшилася з 2 до 26. Водночас кількість учасників ринку, що займаються агрегацією, зросла у 3,5 раза — з 2 до 7 ліцензіатів.

У сфері природного газу кількість ліцензіатів збільшилася на 3%, переважно завдяки розширенню сегмента постачальників газу. У регуляторі пов’язують це з подальшим реформуванням ринку та розвитком конкуренції.

Суттєве зростання зафіксовано і у сфері теплопостачання. Кількість ліцензіатів з виробництва теплової енергії збільшилася на 19% — із 77 до 92 компаній. Це пояснюється активним розвитком когенераційних установок, блочно-модульних котелень та інших об’єктів розподіленої генерації, які допомагають громадам і бізнесу посилювати енергетичну стійкість в умовах воєнного стану.

Фото 2 — Розподілена генерація стає новим трендом: в Україні зростає кількість енергетичних компаній
Фото. Уядовий портал

Нагадаємо, компанія "Західна ВЕС-3" планує побудувати у Луцькому районі вітрову електростанцію потужністю до 50 МВт.

Автор:
Ольга Опенько