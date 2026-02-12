Запланована подія 2

В України зростає розподілена генерація: які регіони в лідерах

генерація, обладнання
В Україні зростає розподілена генерація. / Freepik

Україна збільшує кількість газотурбінних та газопоршневих установок для забезпечення критичної інфраструктури автономним живленням. Наразі лідером за встановленою потужністю є Київська область (145 МВт).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Потужність обладнання за регіонами

Для забезпечення потреб громад, критичної інфраструктури та промисловості наразі в регіонах встановлено:

  • Київська область – 145 МВт; 
  • Сумщина – 112,1 МВт; 
  • Волинь – 111,2 МВт; 
  • Івано-Франківщина – 97,6 МВт; 
  • Черкащина – 96,4 МВт; 
  • Рівненщина – 94,3 МВт; 
  • Дніпропетровщина – 93 МВт; 
  • Харківщина – 92,1 МВт; 
  • Вінничина – 85,6 МВт; 
  • Закарпаття – 68,5 МВт; 
  • Львівщина – 68,3 МВт; 
  • Одещина – 55,9 МВт; 
  • Миколаївщина – 46,8 МВт; 
  • Чернігівщина – 46,4 МВт; 
  • Київ – 41,1 МВт; 
  • Житомирщина – 40,4 МВт; 
  • Хмельниччина – 34,9 МВт; 
  • Тернопільщина – 30,7 МВт; 
  • Запорізька область – 19,8 МВт; 
  • Полтавщина – 12,3 МВт; 
  • Чернівецька область – 5,3 МВт; 
  • Кіровоградщина – 4,4 МВт; 
  • Донеччина – 1,5 МВт.
Розвиток розподіленої генерації в регіонах України. Інфографіка: Міненерго.

Зміни у процедурах

Уряд спростив умови реалізації енергетичних проєктів для пришвидшення темпів будівництва, наразі:

  • не потрібно отримувати містобудівні умови, звіт експертизи проєктної документації та оцінку впливу на довкілля; 
  • об'єкти не вимагають використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та схем теплопостачання; 
  • дозволено проводити монтажні роботи паралельно з розробкою проєкту, а запуск в експлуатацію можливий без сертифіката про прийняття; 
  • використання ділянок потребує лише погодження з власником, обласною військовою адміністрацією та місцевим самоврядуванням; 
  • скорочено терміни видачі погоджень та перелік необхідних документів; 
  • автономні джерела енергії будь-якої потужності встановлюються за єдиними правилами.

Фінансова підтримка бізнесу

Програма "Доступні кредити 5-7-9 %" розширена на проєкти енергетики. Підприємства можуть залучати кошти на придбання газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Це спрямовано на перехід громад від централізованого енергопостачання до локальних джерел енергії.

Нагадаємо, станом на початок лютого 2026 року сумарна потужність введеної в експлуатацію газової розподіленої генерації сягнула 1,4 ГВт від початку повномасштабного вторгнення. Лише за перший місяць поточного року було додано 192 МВт нових потужностей.

Автор:
Тетяна Ковальчук