Атомна генерація все ще частково розвантажена: в окремих регіонах діють аварійні відключення світла

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури 9 лютого частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена", - зауважив Некрасов.

Графіки відключень

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.