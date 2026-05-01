Українські виробники дронів отримали запит на "розблокування" Ормузької протоки: деталі

Один з найбільших виробників FPV-безпілотників в Україні компанія TAF Industries отримала запит від одного із судновласників на допомогу в проведенні його судна Ормузькою протокою, яку досі блокує Іран.

Як пише Delo.ua, про це засновник компанії Олександр Яковенко розповів BBC Україна.

За його словами, це перший такий запит для приватної української компанії щодо послуги "військового консалтингу" (military consulting) в контексті безпеки морського судноплавства на Близькому Сході.

Для цього декілька українських фахівців мають бути присутні на кораблі під час проходження протоки й мати власні засоби для захисту, наприклад дрони-перехоплювачі проти іранських "шахедів".

Яковенко зауважує, що це прохання є "лише запитом", адже для надання послуги військового консалтингу українська компанія має отримати дозвіл від держави, зокрема Державної служби експортного контролю (ДСЕК) та Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Наразі TAF Industries планує направити до ДСЕК необхідні документи для реалізації запиту на допомогу в проведенні судна.

Як розповів очільник ДСЕК Олег Цільвік, за два місяці війни в Ірані відомство отримало лише "одиниці" заявок від українських виробників зброї з проханням дозволити експорт їхньої продукції. Станом на 28 квітня жодну з них не розглянули.

Зауважимо, країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розглядають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на рівні державних інституцій уже погодила всі деталі щодо експорту озброєння.