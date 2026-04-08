Замість ракет за $4 млн: країни Перської затоки зацікавилися українськими дронами-перехоплювачами

дрон-перехоплювач
Дрон-перехоплювач "Чаклун" / Міноборони

Країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розглядають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів вартістю $2500. Цей крок зумовлений виснаженням запасів дорогих американських ракет через масовані атаки іранських безпілотників.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters, просуванням української технології на міжнародному ринку займається японська компанія Terra Drone.

Економіка повітряного бою: $2500 проти $4 млн

Війна США та Ізраїлю проти Ірану продемонструвала критичну невідповідність вартості засобів нападу та захисту. Тегеран запускає тисячі дешевих дронів типу "Шахед", на перехоплення яких витрачаються ракети Patriot вартістю понад $4 млн за одиницю.

Порівняння витрат:

  • Ракета Patriot: $4 000 000.
  • Іранський дрон "Шахед": $20 000.
  • Дрон-перехоплювач Terra A1: $2 500 

"Усі почали рахувати гроші. Використання дорогих ракет проти дешевих дронів просто не має економічного сенсу", — зазначив гендиректор Terra Drone Тору Токушіге. 

За його словами, з початку конфлікту кількість запитів із Близького Сходу різко зросла.

Українська розробка та японські інвестиції

Модель перехоплювача Terra A1 була розроблена українським стартапом Amazing Drones спеціально для боротьби з російськими атаками "Шахедів". Минулого місяця Terra Drone оголосила про партнерство з українцями: японська сторона інвестує у проєкт, надає виробничі ноу-хау та займається глобальним маркетингом.

Найближчими місяцями Terra A1 передадуть Збройним Силам України для бойових випробувань. У разі успіху Terra Drone планує використовувати свої зв’язки з саудівською компанією Aramco, щоб налагодити виробництво цих перехоплювачів безпосередньо в регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, український розробник Amazing Drones залучив інвестиції від японського гіганта Terra Drone. Нове стратегічне партнерство допоможе виготовляти перехоплювачі з дальністю польоту 32 км, об’єднуючи український бойовий досвід із японськими інвестиціями та виробничими потужностями.

Автор:
Максим Кольц