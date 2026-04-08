- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Замість ракет за $4 млн: країни Перської затоки зацікавилися українськими дронами-перехоплювачами
Країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розглядають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів вартістю $2500. Цей крок зумовлений виснаженням запасів дорогих американських ракет через масовані атаки іранських безпілотників.
Як повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters, просуванням української технології на міжнародному ринку займається японська компанія Terra Drone.
Економіка повітряного бою: $2500 проти $4 млн
Війна США та Ізраїлю проти Ірану продемонструвала критичну невідповідність вартості засобів нападу та захисту. Тегеран запускає тисячі дешевих дронів типу "Шахед", на перехоплення яких витрачаються ракети Patriot вартістю понад $4 млн за одиницю.
Порівняння витрат:
- Ракета Patriot: $4 000 000.
- Іранський дрон "Шахед": $20 000.
- Дрон-перехоплювач Terra A1: $2 500
"Усі почали рахувати гроші. Використання дорогих ракет проти дешевих дронів просто не має економічного сенсу", — зазначив гендиректор Terra Drone Тору Токушіге.
За його словами, з початку конфлікту кількість запитів із Близького Сходу різко зросла.
Українська розробка та японські інвестиції
Модель перехоплювача Terra A1 була розроблена українським стартапом Amazing Drones спеціально для боротьби з російськими атаками "Шахедів". Минулого місяця Terra Drone оголосила про партнерство з українцями: японська сторона інвестує у проєкт, надає виробничі ноу-хау та займається глобальним маркетингом.
Найближчими місяцями Terra A1 передадуть Збройним Силам України для бойових випробувань. У разі успіху Terra Drone планує використовувати свої зв’язки з саудівською компанією Aramco, щоб налагодити виробництво цих перехоплювачів безпосередньо в регіоні Перської затоки.
Нове стратегічне партнерство допоможе виготовляти перехоплювачі з дальністю польоту 32 км, об'єднуючи український бойовий досвід із японськими інвестиціями та виробничими потужностями.