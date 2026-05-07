Дефіцит запасів: в Україні ціни на моркву зросли на 22% за тиждень

На українському ринку стрімко дорожчає морква врожаю минулого року. Головною причиною стало фактичне вичерпання запасів у сховищах місцевих фермерів. Оскільки попит на овоч залишається стабільним, виробники отримали можливість підвищити відпускні ціни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Експерти зазначають, що на ринку вже відчувається дефіцит якісної продукції, через що торговельна активність у цьому сегменті помітно пожвавилася.

Скільки коштує морква сьогодні

Зараз українські господарства відвантажують коренеплоди за такими цінами:

Діапазон цін: від 9 до 16 грн/кг ($0,21–0,36/кг).

Динаміка: лише за останній тиждень вартість зросла в середньому на 22%.

Порівняння з минулим роком: попри нинішній стрибок, морква зараз коштує у 3,2 раза дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Інфографіка цін на моркву в Україні/EastFruit

Більшість фермерів заявляють, що обсяги якісної моркви у сховищах мінімальні, тому до появи масового врожаю ранньої моркви ціни можуть продовжити зростання.

