Дефицит запасов: в Украине цены на морковь выросли на 22% за неделю

На украинском рынке стремительно дорожает морковь урожая в прошлом году. Главной причиной явилось фактическое исчерпание запасов в хранилищах местных фермеров. Поскольку спрос на овощ остается стабильным, производители получили возможность увеличить отпускные цены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

Эксперты отмечают, что на рынке уже ощущается дефицит качественной продукции, из-за чего торговая активность в этом сегменте заметно оживилась.

Сколько стоит морковь сегодня

Сейчас украинские хозяйства отгружают корнеплоды по следующим ценам:

Диапазон цен: от 9 до 16 грн/кг ($0,21–0,36/кг).

Динамика: только за последнюю неделю стоимость выросла в среднем на 22%.

Сравнение с прошлым годом: несмотря на нынешний скачок, морковь сейчас стоит в 3,2 раза дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Инфографика цен на морковь в Украине/EastFruit

Большинство фермеров заявляют, что объемы качественной моркови в хранилищах минимальны, поэтому до появления массового урожая ранней моркови цены могут продолжить рост.

Напомним, избыток предложения может обвалить цены на голубику в Украине. Из-за стремительного увеличения площадей новых плантаций эксперты прогнозируют рекордное падение стоимости ягоды уже в этом сезоне, что создает серьезные риски для прибыльности крупных агропроизводителей.