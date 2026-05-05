Сезон голубики в Украине: как избыток предложения обвалит цены на популярную ягоду

Украинская голубика может резко удешевить уже в этом сезоне. Причиной избыток новых плантаций и большое количество ягоды на рынке, что создает риски для прибылей производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AgroTimes.

Главными факторами влияния станут увеличение площадей насаждений, заложенных в предыдущие годы, и неоднородная ситуация с урожаем из-за весенних заморозков.

Текущие розничные цены на импортную голубику, достигающую около 1,5 тыс. грн/кг, не показательны для будущего сезона.

Как отмечает эксперт ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева в материале для "Садоводство по-украински", реальный баланс спроса и предложения сформируется только после выхода на рынок массовых партий отечественной ягоды.

Производители опасаются, что избыток предложения в пиковые периоды сбора может обвалить цену до критической отметки в 200 грн/кг, что поставит под угрозу рентабельность многих хозяйств.

Также, по словам эксперта, погодные условия в этом году внесли существенные коррективы в планы аграриев.

"Насколько я знаю, на Харьковщине голубика практически вся вымерзла. На Полтавщине также были проблемы", - отметила Гусева.

Западные регионы страны отчитываются о лучшем состоянии насаждений. Однако общее состояние отрасли остается тревожным: голубика, в отличие от клубники, технически сложнее в защите от заморозков, поскольку масштабные насаждения почти невозможно укрыть агроволокном.

В целом, рынок входит в сезон с противоречивыми сигналами: с одной стороны — дефицит из-за потерь в отдельных областях, с другой — угроза ценового пике из-за системного расширения предложения в период массового сбора.

Напомним, сезон голубики в Украине в 2025 году начался с цены 300-450 грн/кг, а завершился на уровне 200-270 грн/кг. В разгар продаж ягоды продавались по 100–150 грн/кг. Это почти вдвое больше, чем в прошлом.