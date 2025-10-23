Запланована подія 2

Сезон голубики в Украине: цены почти вдвое выше прошлогодних, но производители понесли потери

голубика
Фермеры жалуются на низкие цены на голубику. / Depositphotos

Сезон голубики в Украине в 2025 году начался с цены 300-450 грн/кг, а завершился на уровне 200-270 грн/кг. В разгар продаж ягоды продавались по 100–150 грн/кг. Это почти вдвое больше, чем в прошлом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АgroТimes.

Причины неудовлетворения производителей заключаются в подорожании ресурсов для производства, в частности рабочей силы, выходе на рынок больших объемов некачественной голубики, что сдерживало цены, уменьшении количества потребителей из-за войны и импорте голубики, который также сдерживал рост цен.

По словам основательницы компании "Фруктовый Сад" Анны Домбровской, больше всего пострадали закарпатские производители, обычно выходящие на рынок первыми. В этом сезоне их старт из-за погодных условий совпал с Киевщиной, и они понесли потери.

"Для них цена действительно была низкой, но мы получили неплохой урожай на открытой почве, и для нас 130 грн/кг в пик сезона была очень хорошей ценой. Кроме того, был ряд других регионов, которые очень пострадали от погоды, в частности града, хотя в других было все в порядке. она.

Добавим, цены на голубику в Украине в начале августа снизились в среднем на 33%, несмотря на сокращение урожая. Причина – пик сбора урожая и поступление на рынок ягод низшего качества, которые нужно быстро реализовывать.

Автор:
Татьяна Гойденко