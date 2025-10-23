Сезон лохини в Україні: ціни майже вдвічі вищі за минулорічні, але виробники зазнали втрат

Сезон лохини в Україні 2025 року розпочався з ціни 300–450 грн/кг, а завершився на рівні 200–270 грн/кг. У розпал продажів ягоди продавалися по 100–150 грн/кг. Це майже вдвічі більше, ніж у минулому році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АgroТimes.

Причини незадоволення виробників полягають у подорожчанні ресурсів для виробництва, зокрема робочої сили, виході на ринок великих обсягів неякісної лохини, що стримувало ціни, зменшенні кількості споживачів через війну та імпорті лохини, який також стримував зростання цін.

За словами засновниці компанії "Фруктовий Сад" Ганни Домбровської, найбільше постраждали закарпатські виробники, які зазвичай виходять на ринок першими. Цього сезону їхній старт через погодні умови збігся з Київщиною, і вони зазнали втрат.

"Для них ціна справді була низькою, але ми отримали непоганий урожай на відкритому ґрунті, і для нас 130 грн/кг у пік сезону була дуже гарною ціною. Крім того, була низка інших регіонів, які дуже постраждали від погоди, зокрема граду, хоча в інших було все гаразд. Тому цього сезону вирощування лохини у відкритому ґрунті було більше схоже на лотерею", - сказала вона.

Додамо, ціни на лохину в Україні на початку серпня знизилися в середньому на 33%, попри скорочення врожаю. Причина — пік збору врожаю та надходження на ринок ягід нижчої якості, які потрібно швидко реалізовувати.