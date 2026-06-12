Україна та Міжнародна організація праці підписали програму на 2026–2029 роки: чому це важливо

Україна та Міжнародна організація праці (МОП) підписали Програму гідної праці на 2026–2029 роки, яка спрямована на створення продуктивної зайнятості, розвиток людського капіталу та підтримку бізнесу. На впровадження запланованих заходів потрібно мобілізувати близько $70 млн. Частину фінансування вже надали міжнародні партнери.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Програма має допомогти адаптувати українське законодавство до європейських норм, що є кроком до членства в Європейському Союзі. Важливою частиною реформи є новий Трудовий кодекс, який уже передали на розгляд до парламенту.

"Для України Програма гідної праці на 2026–2029 роки має особливе значення... Співпраця з МОП допомагає Україні будувати сучасний європейський ринок праці, заснований на міжнародних трудових стандартах, соціальному діалозі та справедливих можливостях для всіх", — зазначила заступниця міністра Дарія Марчак. Вона додала, що навіть в умовах війни країна продовжує реформи та розвиває соціальне партнерство.

Регіональний директор МОП для Європи та Центральної Азії Пітер ван Руй підтвердив готовність організації підтримувати зусилля України, спрямовані на розвиток гідної праці.

Програма розрахована на чотири роки та охоплює такі напрями:

створення продуктивної зайнятості та нових робочих місць;

підтримка бізнесу і підприємництва; розвиток навичок, професійного навчання та перекваліфікації;

підтримка ветеранів, ВПО, жінок, молоді, людей з інвалідністю та інших груп;

забезпечення безпечних і здорових умов праці;

посилення системи соціального захисту та розширення доступу до соціального забезпечення для всіх;

посилення соціального діалогу;

наближення трудового законодавства до міжнародних трудових стандартів і норм ЄС.

Раніше в Україні вже відкрили Офіс МОП та підписали угоду про привілеї та імунітети, що дало змогу розширити поточну співпрацю.

Нагадаємо, Європейський Союз та міжнародні партнери підтримують оновлення трудового законодавства України, яке має модернізувати ринок праці та наблизити його до стандартів ЄС.