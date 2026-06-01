В Україні реформують Держпраці: що зміниться для бізнесу та працівників

Урад ухвалив постанову, яка запускає реформу Державної служби з питань праці. Документ оновлює повноваження Держпраці, усуває дублювання функцій з іншими органами влади, посилює контроль у соціально важливих сферах та створює основу для цифровізації послуг і подальших змін у роботі служби.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Реформа Держпраці

Кабмін ухвалив постанову, яка започатковує реформу Державної служби України з питань праці. Документ оновлює положення про Держпраці, уточнює її повноваження та усуває дублювання функцій з іншими державними органами, створюючи підґрунтя для подальших нормативних змін і цифрової трансформації служби.

Постанова визначає перелік функцій, які залишатимуться у сфері відповідальності Держпраці як органу державного нагляду у сфері праці та охорони праці, а також передбачає вилучення напрямів, що втратили актуальність або дублюють повноваження інших відомств.

Реформа передбачає три основні напрями.

Перший - впорядкування повноважень служби. Зокрема, Держпраці більше не виконуватиме окремі функції, пов’язані з об’єктами підвищеної небезпеки, ринком природного газу, контролем реклами послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.

Другий напрям стосується оптимізації адміністративних процедур. Йдеться про перегляд або скасування низки експертиз і технічних процедур, зокрема у сферах поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт, оцінки умов праці, технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки та експертизи виробничих технологій.

Третій напрям передбачає посилення соціально важливих функцій служби. Держпраці отримає додаткові повноваження щодо контролю за виконанням квот працевлаштування осіб з інвалідністю, оцінювання підприємств для отримання державної підтримки та участі у механізмах компенсації роботодавцям витрат на створення безпечних і доступних робочих місць.

У Мінекономіки наголошують, що реформа Держпраці має зробити роботу служби більш прозорою, ефективною та орієнтованою на працівників і роботодавців. За словами заступниці міністра Дарії Марчак, перший крок передбачає усунення дублювання функцій і посилення напрямів державного нагляду та захисту трудових прав.

Після ухвалення постанови міністерство підготує зміни до нормативних актів для практичного впровадження нових повноважень і узгодження регулювання.

Окремий акцент реформи - цифровізація послуг Держпраці: переведення процедур у цифровий формат, спрощення взаємодії та підвищення прозорості.

Загалом реформа має сформувати сучасну інституцію з чітким мандатом, ризик-орієнтованим підходом і цифровими сервісами, що наблизить її роботу до стандартів ЄС та посилить захист трудових прав.

Нагадаємо, МІнекономіки підготувало перший етап реформи Держпраці ще в кінці квітня. Відповідний проєкт постанови Кабміну вже направили на погодження органам влади, а паралельно стартують консультації з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами.