Читать на русском
В Україні реформують Держпраці: що зміниться для бізнесу та працівників
Урад ухвалив постанову, яка запускає реформу Державної служби з питань праці. Документ оновлює повноваження Держпраці, усуває дублювання функцій з іншими органами влади, посилює контроль у соціально важливих сферах та створює основу для цифровізації послуг і подальших змін у роботі служби.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Реформа Держпраці
Постанова визначає перелік функцій, які залишатимуться у сфері відповідальності Держпраці як органу державного нагляду у сфері праці та охорони праці, а також передбачає вилучення напрямів, що втратили актуальність або дублюють повноваження інших відомств.
Реформа передбачає три основні напрями.
- Перший - впорядкування повноважень служби. Зокрема, Держпраці більше не виконуватиме окремі функції, пов’язані з об’єктами підвищеної небезпеки, ринком природного газу, контролем реклами послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.
- Другий напрям стосується оптимізації адміністративних процедур. Йдеться про перегляд або скасування низки експертиз і технічних процедур, зокрема у сферах поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт, оцінки умов праці, технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки та експертизи виробничих технологій.
- Третій напрям передбачає посилення соціально важливих функцій служби. Держпраці отримає додаткові повноваження щодо контролю за виконанням квот працевлаштування осіб з інвалідністю, оцінювання підприємств для отримання державної підтримки та участі у механізмах компенсації роботодавцям витрат на створення безпечних і доступних робочих місць.
У Мінекономіки наголошують, що реформа Держпраці має зробити роботу служби більш прозорою, ефективною та орієнтованою на працівників і роботодавців. За словами заступниці міністра Дарії Марчак, перший крок передбачає усунення дублювання функцій і посилення напрямів державного нагляду та захисту трудових прав.
Після ухвалення постанови міністерство підготує зміни до нормативних актів для практичного впровадження нових повноважень і узгодження регулювання.
Окремий акцент реформи - цифровізація послуг Держпраці: переведення процедур у цифровий формат, спрощення взаємодії та підвищення прозорості.
Загалом реформа має сформувати сучасну інституцію з чітким мандатом, ризик-орієнтованим підходом і цифровими сервісами, що наблизить її роботу до стандартів ЄС та посилить захист трудових прав.
Нагадаємо, МІнекономіки підготувало перший етап реформи Держпраці ще в кінці квітня. Відповідний проєкт постанови Кабміну вже направили на погодження органам влади, а паралельно стартують консультації з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами.