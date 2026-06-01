В Украине реформируют Гоструд: что изменится для бизнеса и работников

Правительство приняло постановление, запускающее реформу Государственной службы по вопросам труда. Документ обновляет полномочия Гоструда, устраняет дублирование функций с другими органами власти, усиливает контроль в социально важных областях и создает основу для цифровизации услуг и последующих изменений в работе службы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Реформа Гоструда

Постановление определяет перечень функций, которые будут оставаться в сфере ответственности Гоструда как органа государственного надзора в сфере труда и охраны труда, а также предусматривает изъятие утративших актуальность направлений или дублирующих полномочия других ведомств.

Реформа предполагает три основных направления.

Первый – упорядочение полномочий службы. В частности, Гоструда больше не будет выполнять отдельные функции, связанные с объектами повышенной опасности, рынком природного газа, контролем рекламы услуг по трудоустройству и регистрацией технологических транспортных средств.

Второе направление касается оптимизации административных процедур. Речь идет о пересмотре или отмене ряда экспертиз и технических процедур, в частности в сфере обращения со взрывчатыми материалами, безопасности горных работ, оценке условий труда, техническом осмотре оборудования повышенной опасности и экспертизы производственных технологий.

Третье направление предполагает усиление социально важных функций службы. Гоструд получит дополнительные полномочия по контролю за выполнением квот трудоустройства лиц с инвалидностью, оценки предприятий для получения государственной поддержки и участия в механизмах компенсации работодателям затрат на создание безопасных и доступных рабочих мест.

В Минэкономики подчеркивают, что реформа Гоструда должна сделать работу службы более прозрачной, эффективной и ориентированной на работников и работодателей. По словам замминистра Дарии Марчак, первый шаг предусматривает устранение дублирования функций и усиление направлений государственного надзора и защиты трудовых прав.

После принятия постановления министерство подготовит изменения в нормативные акты для практического внедрения новых полномочий и согласования регулирования.

Отдельный акцент реформы – цифровизация услуг Гоструда: перевод процедур в цифровой формат, упрощение взаимодействия и повышение прозрачности.

В целом, реформа должна сформировать современный институт с четким мандатом, риск-ориентированным подходом и цифровыми сервисами, что приблизит его работу к стандартам ЕС и усилит защиту трудовых прав.

Напомним, Минэкономики подготовило первый этап реформы Гоструда еще в конце апреля. Соответствующий проект постановления Кабмина уже был направлен на согласование органам власти, а параллельно стартуют консультации с бизнесом, профильными ассоциациями и экспертами.