Минэкономики запускает реформу Гоструда: бизнесу обещают экономию 4,5 млрд грн в год

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства подготовило первый этап реформы Гоструда. Соответствующий проект постановления Кабмина уже был направлен на согласование органам власти, а параллельно стартуют консультации с бизнесом, профильными ассоциациями и экспертами.

Предложенные изменения предполагают переход к новой модели работы, при которой государство откажется от чрезмерного влияния на доступ к рынку услуг в сфере охраны труда. Гоструду же должно сосредоточиться на ключевых функциях — надзоре за безопасностью труда и контроле за соблюдением трудового законодательства.

Среди основных новаций — разграничение контрольных функций, передача части процедур независимым аккредитованным органам, отмена не принадлежащих к государственному надзору согласований, а также цифровизация документов и решений.

В министерстве считают, что реформа поможет создать прозрачный рынок услуг в сфере охраны труда, снизить административное давление на бизнес и направить ресурсы Гоструда на проверки реальных рисков для жизни и здоровья работников.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что цель изменений — устранить процедуры, которые не повышают безопасность, но отнимают время и ресурсы у государства и предпринимателей.

По предварительным оценкам, сокращение части процедур может дать бизнесу не менее 4,473 млрд грн экономии ежегодно. В то же время высвобожденный административный ресурс Гоструда оценивают в 27,2 млн грн в год, которые могут направить на риск-ориентированный контроль.

Следующим этапом реформы должна стать цифровизация сферы охраны труда в системе "Горизонт".

Также 23 апреля министерство провело встречу с представителями бизнеса и бизнес-ассоциаций, где представило новую политику занятости, прогноз потребностей рынка труда до 2035 года и первый этап реформы Гоструда. Участникам предложили предоставить письменные предложения к наработанным решениям.

Минэкономики призвало работодателей, экспертов и представителей работников приобщаться к публичному обсуждению. После консультаций пакет изменений планируется доработать.

Автор:
Татьяна Гойденко