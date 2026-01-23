Трудоустройство онлайн через систему "Обрій": в Украине стартовал экспериментальный проект

Правительство запустило экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Обрій", позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнения или обучение проходят в несколько кликов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Служба занятости Украины.

Все этапы трудовых отношений будут цифровизированы. Все процессы будут реализовываться через портал и мобильное приложение "Дії". Главная фишка – привлечение искусственного интеллекта.

Как это работает?

Проект создает единую цифровую среду, где ее участники – работодатели и трудоспособные лица – смогут все ключевые этапы трудовых отношений осуществлять онлайн:

поиск работы;

подбор персонала;

заключение трудового договора и его прекращение;

ведение личного дела работника.

Каждый трудоспособный человек будет иметь свой цифровой профиль "Обрій" ID с перечнем своих квалификаций и навыков по европейским стандартам ESCO.

Система сама анализирует ваши данные и предлагает вакансии, где вы подходите хотя бы на 51%. Если же квалификации не хватает, "Обрій" не просто откажет, а посоветует, чему стоит поучиться, чтобы получить желаемое место.

Работодатель, в свою очередь, сможет управлять своими учетными данными, прорабатывать перечень трудоспособных лиц и кандидатов, сформированных системой по уровню соответствия их опыту и квалификации требованиям вакансии, пригласить кандидата на собеседование.

Единая система предполагает создание реестров трудоспособных лиц и рабочих мест. Кроме того, каждый участник экспериментального проекта будет иметь доступ к аналитическим системам, которые будут анализировать и мониторить состояние и тренды рынка труда, спроса и предложения рабочей силы и давать интерактивный отчет, в частности, в динамике.

Участие в проекте добровольно. Это шанс для прогрессивных компаний и специалистов первыми опробовать инструменты будущего. Полноценный запуск Единой цифровой системы намечен на октябрь 2026 года. Это позволит работодателям быстрее находить специалистов, а людям – релевантную работу.

Напомним, в октябре 2025 года Кабмин поддержал спуск новой экосистемы "Обрій", которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки потерявших работу граждан.