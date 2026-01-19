Запланована подія 2

Удаленная работа и креатив: где в 2025 году самая высокая конкуренция за вакансии

девушка удаленная работа ноутбук офис
Удаленная работа в диджитал-сфере – наиболее популярный запрос на работу в 2025 году. / Freepik

В 2025 году самая высокая конкуренция наблюдалась в профессиях, предусматривающих удаленную работу, гибкий график или низкий порог входа. Речь идет прежде всего о креативных и диджитал-направлениях — рекламе, дизайне, PR, копирайтинге, SMM, а также вакансиях оператора чата и менеджера интернет-магазина. Именно эти позиции наиболее привлекательны для молодежи, начинающих и тех, кто ищет возможность работать онлайн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Работа.

Эксперты проанализировали ситуацию на рынке труда в 2025 году и определили вакансии, на которые украинцы отзывались наиболее активно. В основе исследования лежит показатель количества отзывов на одно объявление, позволяющее оценить уровень конкуренции среди кандидатов и понять, где спрос со стороны соискателей существенно превышает предложение работодателей.

Где конкуренция была самой высокой

Наибольший уровень конкуренции в 2025 году был зафиксирован в сфере рекламы, дизайна и PR. В среднем одно объявление в этой категории получало 83 отзыва, что является самым высоким показателем среди всех профессий. Медианская заработная плата составила 17 500 грн.

Второе место заняла вакансия менеджера интернет-магазина – 70 отзывов на одно объявление по медианной зарплате 19 000 грн.

На третьей позиции оказался копирайтеров с 64 отзывами на вакансию. В то же время, уровень оплаты в этой категории существенно отличается от классических форматов занятости: медианное вознаграждение составляло 1 000 грн, что обычно предусматривает почасовую или проектную оплату.

Четвертое место заняла профессия оператора чата – 60 отзывов на объявление, медиальная зарплата – 17 500 грн. Замыкает пятерку категория "Начало карьеры/Студенты", где на одну вакансию приходилось 59 отзывов, а медиа уровень оплаты составил 16 750 грн.

Другие профессии с высокой конкуренцией

Высокий уровень конкуренции в 2025 году также наблюдался в ряде других специальностей. В частности, менеджер по работе с клиентами получал в среднем 45 отзывов на одно объявление (медианная зарплата – 20 000 грн), упаковщик – 44 отзыва (20 000 грн), оператор ПК – 42 отзыва (18 500 грн).

Также в список вошли промоутеры, контент-менеджеры и SMM-менеджеры — по 41 отзыву на вакансию. При этом уровень оплаты варьировался от 674 грн у промоутеров до 15 000 грн у специалистов по контенту и социальным сетям.

Среди других конкурентных профессий – модели (36 отзывов), менеджеры по продажам (35), диспетчеры (34) и разнорабочие (30 отзывов на одно объявление).

Аналитики OLX Работа отмечают, что в 2025 году конкуренция на рынке труда сосредоточена в сегментах, где важную роль играют гибкость, доступность входа и возможность дистанционной работы, что и формирует повышенный интерес со стороны соискателей.

Напомним, из-за кадрового кризиса рынок труда стал более инклюзивным: работодатели охотнее нанимают людей старшего возраста, инвалидов, женщин в декрете.

Автор:
Ярослава Тюпка