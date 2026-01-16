Кадровый кризис меняет рынок труда: работодатели активнее нанимают женщин, людей с инвалидностью и пенсионеров

В 2025 году кадровый кризис оказал существенное влияние на украинский рынок труда. Работодатели все чаще открывают вакансии для женщин в декрете, людей с инвалидностью и кандидатов пенсионного возраста.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Работа, в котором проанализировали изменения количества объявлений и медианных зарплат для этих категорий населения по сравнению с началом 2025 года.

Больше всего вакансий и высокие темпы роста зафиксировано в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики и телекоммуникаций.

Работа для людей с инвалидностью: вакансий в десятки раз больше

За год количество вакансий, открытых для людей с инвалидностью, существенно выросло. Наиболее динамичный рост зафиксирован на должность комплектующего в производственной сфере — количество объявлений увеличилось почти в 16 раз. В 12 раз увеличилось предложение для помощников повара в гостинично-ресторанном бизнесе.

Больше всего вакансий для людей с инвалидностью работодатели предлагают на должности повара (+93%), пекаря (+47%), упаковщика (+40%), водителя (+28%) и продавца (+25%).

Выросли и медианные зарплаты. Наиболее заметно — у фасадщиков (+56% до 62,5 тыс. грн), помощников повара (+56% до 20 тыс. грн), трактористов (+55% до 35 тыс. грн), менеджеров по продажам (+54% до 30 тыс. грн) и поваров (+47% до 31,5 тыс. грн).

Кандидаты в декрете: спрос растет вместе с зарплатами

Похожая тенденция наблюдается и среди подходящих кандидатам в декрете вакансий. Наибольший рост зафиксирован на должность комплектовщика: если в начале года такие объявления были единичны, то в ноябре 2025 года уже более сотни. Втрое больше стало предложений для разнорабочих в строительной сфере.

Существенный рост количества вакансий также зафиксирован для пекарей (+129%), менеджеров по работе с клиентами (+111%), поваров (+86%), продавцов (+43%) и грузчиков (+32%).

Медианные зарплаты для этой категории кандидатов тоже выросли. Больше всего у операторов чата (+82% до 15,5 тыс. грн). В сфере красоты и фитнеса показатель вырос на 66% и составил 16,6 тыс. грн. Для воспитателей медиа зарплата повысилась на 66% (до 15,8 тыс. грн), для бухгалтеров — на 61% (до 22,5 тыс. грн).

Пенсионеры: больше вакансий и более высокие доходы

Для людей пенсионного возраста рекордный рост количества вакансий также зафиксирован на должность комплектующего — в ноябре 2025 года таких предложений было более 100. Почти втрое увеличилось количество вакансий для помощников повара и операторов колл-центра.

Больше всего вакансий для пенсионеров работодатели предлагают на должности пекаря (+104%), повара (+79%), разнорабочего на строительстве (+74%), грузчика (+46%), продавца (+37%), водителя в логистике (+28%) (+28%), охранника (+2).

Также выросли медианные зарплаты. Самые высокие темпы – у диспетчеров (+73% до 19,5 тыс. грн), мойщиков на СТО и автомойках (+64% до 28,8 тыс. грн), пекарей (+63% до 35,1 тыс. грн) и промоутеров (+54% до 10 тыс. грн). Операторы колл-центров получают в среднем 18,5 тыс. грн, что на 48% больше, чем в начале года.

Рынок труда становится более инклюзивным

Кадровый кризис в 2025 году существенно изменил структуру вакансий в Украине. Работодатели значительно расширили список должностей, открытых для людей с инвалидностью, кандидатов в декрете и пенсионеров. Самый динамичный рост наблюдается на рабочих и сервисных специальностях — в некоторых случаях количество предложений увеличилось в десятки раз. Параллельно на многих позициях зафиксирован рост медианных зарплат на 40–80%.

Напомним, в 2026 году зарплаты социальных работников возрастут в 2,5 раза.

Также сообщалось, что в 2025 году самые высокие зарплаты предлагают в вакансиях службы в Силах обороны, а также в строительстве и сфере автосервиса. Наибольший рост оплаты труда зафиксирован в вакансиях за рубежом, а также в гостинично-ресторанном бизнесе и торговле.