С 1 января 2026 года социальным работникам будут платить в 2,5 раза больше: как вырастут оклады

социальный работник, пенсионерка
Должностные оклады социальных работников возрастут на 150% / Freepik

Долгое время труд специалистов, работающих в сфере социальных и реабилитационных услуг, оставался финансово недооцененным. По инициативе Министерства социальной политики, семьи и единства правительство утвердило специальный коэффициент 2,5 для расчета должностных окладов в этой сфере.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это означает, что уже с 1 января 2026 года заработные платы специалистов возрастут примерно на 150%.

Как изменятся зарплаты?

По расчетам Минсоцполитики, должностные оклады возрастут, в том числе:

  • социальных менеджеров (15 тарифный разряд) - с 8 243 грн до 20 607 грн;
  • специалистов по социальной работе (12 тарифный разряд) - с 6 773 грн до 16 932 грн.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин подчеркнул, что работа в этой области требует не только профессиональных навыков, но и огромного эмоционального ресурса. "Повышение оплаты труда социальных работников - это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других", - отметил глава министерства.

Ранее сообщалось, что в 2026 году более половины работодателей планируют повышение оплаты труда на 10–20%. По результатам опроса, 67% предприятий в течение 2025 года продолжали аренду работников. Лидерами трудоустройства стали Днепропетровская, Львовская и Киевская области, а также город Киев.

Автор:
Татьяна Ковальчук