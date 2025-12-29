С 1 января 2026 года социальным работникам будут платить в 2,5 раза больше: как вырастут оклады

Долгое время труд специалистов, работающих в сфере социальных и реабилитационных услуг, оставался финансово недооцененным. По инициативе Министерства социальной политики, семьи и единства правительство утвердило специальный коэффициент 2,5 для расчета должностных окладов в этой сфере.

об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это означает, что уже с 1 января 2026 года заработные платы специалистов возрастут примерно на 150%.

Как изменятся зарплаты?

По расчетам Минсоцполитики, должностные оклады возрастут, в том числе:

социальных менеджеров (15 тарифный разряд) - с 8 243 грн до 20 607 грн;

специалистов по социальной работе (12 тарифный разряд) - с 6 773 грн до 16 932 грн.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин подчеркнул, что работа в этой области требует не только профессиональных навыков, но и огромного эмоционального ресурса. "Повышение оплаты труда социальных работников - это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других", - отметил глава министерства.

