Рынок труда во время войны: бизнес повышает зарплаты и активнее нанимает работников

В 2025 году украинский рынок труда, несмотря на полномасштабную войну, демонстрирует осторожную стабилизацию: 67% предприятий продолжали аренду персонала, растут заработные платы, а в 2026 году более половины работодателей планируют повышение оплаты труда на 10–20%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

В рамках исследования была опрошена 61 тысяча предприятий, на которых работают 4,4 млн человек. По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, такой масштаб делает результаты "доказательной базой" для формирования государственной политики в сфере занятости и образования в условиях полномасштабной войны.

Несмотря на постоянные обстрелы, блекауты и риски безопасности, украинский бизнес в 2025 году демонстрирует осторожную стабилизацию. Предприятия в большинстве своем сохраняли объемы производства и численность персонала, а в западных регионах зафиксирован умеренный рост.

По результатам опроса, 67% предприятий за год продолжали найм работников.

Лидерами трудоустройства стали Днепропетровская, Львовская и Киевская области, а также город Киев. Среди отраслей, активно создающих рабочие места, перерабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение, образование и сельское хозяйство.

Отдельной тенденцией является рост заработной платы.

"Зарплата – остается одним из ключевых инструментов конкуренции работодателей за рабочую силу в условиях устойчивого кадрового дефицита. От намерения бизнес переходит к активным действиям. Если в прошлом году повышение зарплаты на 2025 год планировали 35% работодателей, то фактически повысили ее 45%. В 2026 году планируют увеличение зарплат 10-20%», — отметила Жовтяк.

Еще одним важным трендом является усиление инклюзивности рынка труда. Работодатели все активнее готовы трудоустраивать ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, работников 60+ лет и молодежь без опыта.

По словам главы ГСЗ, если в прошлом году такие планы декларировали 60–65% бизнесов, то соответствующие показатели превышают 90%.

Исследование также показало рост инвестиций бизнеса в обучение и социальную поддержку персонала.

Более половины работодателей вкладывают средства в развитие кадров, что подчеркивает важность повышения квалификации и обучения взрослых как инструментов содержания работников.

Растет и уровень доверия бизнеса к Государственной службе занятости. Средняя оценка взаимодействия работодателей со Службой составляет 4,8 балла из 5. 72% опрошенных отметили, что постоянно пользуются услугами для подбора персонала. Общее количество предприятий, сотрудничающих с ГСЗ, превысило 120 тысяч, что на 8% больше, чем в прошлом.

По итогам исследования Жовтяк наметила ключевые приоритеты работы Государственной службы занятости на 2026 год. Среди них - поддержка критически важных отраслей, масштабирование программ переобучения, углубление сотрудничества с работодателями, развитие инклюзивного рынка труда, более активное привлечение молодежи, поддержка непрерывного обучения взрослых и усиление сервисной и цифровой модели работы Службы как HR-партнера для бизнеса.

Следует заметить, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину количество молодежи, обращавшейся в Государственную службу занятости с целью поиска работы, резко сократилось. В течение 2022-2024 годов этот показатель стабильно снижался, однако в 2025 году впервые за время полномасштабной войны зафиксирован рост.