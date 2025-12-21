Ринок праці під час війни: бізнес підвищує зарплати та активніше наймає працівників

У 2025 році український ринок праці, попри повномасштабну війну, демонструє обережну стабілізацію: 67% підприємств продовжували найм персоналу, зростають заробітні плати, а у 2026 році понад половина роботодавців планують підвищення оплати праці на 10–20%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

У межах дослідження було опитано 61 тисячу підприємств, на яких працюють 4,4 млн осіб. За словами директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, такий масштаб робить результати "доказовою базою" для формування державної політики у сфері зайнятості та освіти в умовах повномасштабної війни.

Попри постійні обстріли, блекаути та безпекові ризики, український бізнес у 2025 році демонструє обережну стабілізацію. Підприємства здебільшого зберігали обсяги виробництва та чисельність персоналу, а в західних регіонах зафіксовано помірне зростання.

За результатами опитування, 67% підприємств упродовж року продовжували найм працівників.

Лідерами з працевлаштування стали Дніпропетровська, Львівська та Київська області, а також місто Київ. Серед галузей, що активно створюють робочі місця, — переробна промисловість, торгівля, охорона здоров’я, освіта та сільське господарство.

Окремою тенденцією є зростання заробітних плат.

"Зарплата – залишається одним із ключових інструментів конкуренції роботодавців за робочу силу в умовах стійкого кадрового дефіциту. Від наміру бізнес переходить до активних дій. Якщо торік підвищення зарплати на 2025 рік планували 35% роботодавців, то фактично підвищили її 45%. В 2026 року планують збільшення зарплат 56% роботодавців в середньому на 10-20%" — зазначила Жовтяк.

Ще одним важливим трендом є посилення інклюзивності ринку праці. Роботодавці дедалі активніше готові працевлаштовувати ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, працівників віком 60+ та молодь без досвіду.

За словами очільниці ДСЗ, якщо торік такі плани декларували 60–65% бізнесів, то нині відповідні показники перевищують 90%.

Дослідження також засвідчило зростання інвестицій бізнесу у навчання та соціальну підтримку персоналу.

Понад половина роботодавців вкладають кошти у розвиток кадрів, що підкреслює важливість підвищення кваліфікації та навчання дорослих як інструментів утримання працівників.

Зростає і рівень довіри бізнесу до Державної служби зайнятості. Середня оцінка взаємодії роботодавців зі Службою становить 4,8 бала з 5. 72% опитаних зазначили, що постійно користуються її послугами для підбору персоналу. Загальна кількість підприємств, які співпрацюють з ДСЗ, перевищила 120 тисяч, що на 8% більше, ніж торік.

За підсумками дослідження Жовтяк окреслила ключові пріоритети роботи Державної служби зайнятості на 2026 рік. Серед них — підтримка критично важливих галузей, масштабування програм перенавчання, поглиблення співпраці з роботодавцями, розвиток інклюзивного ринку праці, активніше залучення молоді, підтримка безперервного навчання дорослих та посилення сервісної і цифрової моделі роботи Служби як HR-партнера для бізнесу.

Варто зауважити, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість молоді, яка зверталася до Державної служби зайнятості з метою пошуку роботи, різко скоротилася. Упродовж 2022–2024 років цей показник стабільно знижувався, однак у 2025 році вперше за час повномасштабної війни зафіксовано зростання.