Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці підвищують планку: який розмір зарплат стає новою нормою та що впливає на їх рівень

домашній офіс стіл ноутбук квартира фріланс робота
Робота на фрілансі не завжди може забезпечити потрібний рівень доходу / Freepik

Фінансові очікування українців суттєво зросли: більшість кандидатів орієнтуються на зарплати від 20–30 тис. грн, а на фриланс-ринку швидко формується прошарок спеціалістів із доходами $1000–3000+ на місяць.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота. 

Експерти зазначають: український ринок праці дедалі менше живе логікою “аби була робота”. Згідно з даними OLX, ключовим фактором для кандидатів стає рівень оплати, а не сам факт працевлаштування. 

Найпопулярніший запит — зарплата 20–30 тис. грн на місяць, ще близько третини претендентів розглядають пропозиції в діапазоні 30–50 тис. грн, а майже кожен п’ятий очікує доходу від 50 тис. грн.

Водночас лише 17% опитаних готові працювати за 10–20 тис. грн, а приблизно 4% — за оплату до 10 тис. грн. У доларовому еквіваленті це означає, що значна частина українців орієнтується на дохід від $800–1200 і вище. 

У класичному найманні такі очікування найчастіше пов’язані з ІТ, фінансами, управлінськими ролями або позиціями ключових спеціалістів у великих компаніях.

Фриланс: де починаються $1000+

Паралельно змінюється й структура доходів на фриланс-ринку. Дослідницький центр Freelancehunt проаналізував заробітки 960 фрилансерів, які працювали ще до повномасштабної війни та зберегли активність нині.

Аналіз охопив найпопулярніші категорії — програмування, дизайн, тексти, просування, фото- й відеопродакшн та послуги.

У сегментах “Робота з текстами” та “Фото, аудіо та відео” більшість спеціалістів поки що заробляє до $500 на місяць — 58,9% та 56,7% відповідно. 

Водночас у дизайні та арт-напрямках картина більш диверсифікована: 37,1% фрилансерів уже перебувають у діапазоні $500–1000, а понад 5% отримують $3000+.

Найпомітніше зростання доходів фіксується у програмуванні, просуванні та різних сервісних послугах. У категорії “Послуги” понад 36% фрилансерів заробляють до $500, проте ще 27,3% уже вийшли на рівень $1000–2000, а 9,1% — перевищили позначку $3000. 

У програмуванні майже чверть спеціалістів отримують $1000–2000 на місяць, а в “Просуванні” понад 30% фахівців заробляють більше $1000, з них 11,5% — понад $3000.

Роль вузької експертизи та AI

Дослідження Freelancehunt також показує чітку кореляцію між доходами, вузькою спеціалізацією та роботою з іноземними замовниками. Окремий фактор — активне використання штучного інтелекту: серед фрилансерів, які інтегрували AI у свої робочі процеси, 63% повідомили про зростання доходу.

У підсумку ринок праці дедалі чіткіше сигналізує: як у найманій роботі, так і на фрилансі українці все частіше орієнтуються на якісні, добре оплачувані можливості, а не на компромісні варіанти з мінімальним доходом. Це формує нову фінансову “норму” — з фокусом на професійний розвиток, технології та вищу додану вартість праці.

Нагадаємо, експерти назвали галузі, в яких суттєво зменшився попит на нових працівників. 

Автор:
Ярослава Тюпка
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Івент