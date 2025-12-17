Українці підвищують планку: який розмір зарплат стає новою нормою та що впливає на їх рівень

Фінансові очікування українців суттєво зросли: більшість кандидатів орієнтуються на зарплати від 20–30 тис. грн, а на фриланс-ринку швидко формується прошарок спеціалістів із доходами $1000–3000+ на місяць.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Експерти зазначають: український ринок праці дедалі менше живе логікою “аби була робота”. Згідно з даними OLX, ключовим фактором для кандидатів стає рівень оплати, а не сам факт працевлаштування.

Найпопулярніший запит — зарплата 20–30 тис. грн на місяць, ще близько третини претендентів розглядають пропозиції в діапазоні 30–50 тис. грн, а майже кожен п’ятий очікує доходу від 50 тис. грн.

Водночас лише 17% опитаних готові працювати за 10–20 тис. грн, а приблизно 4% — за оплату до 10 тис. грн. У доларовому еквіваленті це означає, що значна частина українців орієнтується на дохід від $800–1200 і вище.

У класичному найманні такі очікування найчастіше пов’язані з ІТ, фінансами, управлінськими ролями або позиціями ключових спеціалістів у великих компаніях.

Фриланс: де починаються $1000+

Паралельно змінюється й структура доходів на фриланс-ринку. Дослідницький центр Freelancehunt проаналізував заробітки 960 фрилансерів, які працювали ще до повномасштабної війни та зберегли активність нині.

Аналіз охопив найпопулярніші категорії — програмування, дизайн, тексти, просування, фото- й відеопродакшн та послуги.

У сегментах “Робота з текстами” та “Фото, аудіо та відео” більшість спеціалістів поки що заробляє до $500 на місяць — 58,9% та 56,7% відповідно.

Водночас у дизайні та арт-напрямках картина більш диверсифікована: 37,1% фрилансерів уже перебувають у діапазоні $500–1000, а понад 5% отримують $3000+.

Найпомітніше зростання доходів фіксується у програмуванні, просуванні та різних сервісних послугах. У категорії “Послуги” понад 36% фрилансерів заробляють до $500, проте ще 27,3% уже вийшли на рівень $1000–2000, а 9,1% — перевищили позначку $3000.

У програмуванні майже чверть спеціалістів отримують $1000–2000 на місяць, а в “Просуванні” понад 30% фахівців заробляють більше $1000, з них 11,5% — понад $3000.

Роль вузької експертизи та AI

Дослідження Freelancehunt також показує чітку кореляцію між доходами, вузькою спеціалізацією та роботою з іноземними замовниками. Окремий фактор — активне використання штучного інтелекту: серед фрилансерів, які інтегрували AI у свої робочі процеси, 63% повідомили про зростання доходу.

У підсумку ринок праці дедалі чіткіше сигналізує: як у найманій роботі, так і на фрилансі українці все частіше орієнтуються на якісні, добре оплачувані можливості, а не на компромісні варіанти з мінімальним доходом. Це формує нову фінансову “норму” — з фокусом на професійний розвиток, технології та вищу додану вартість праці.

