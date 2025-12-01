Клінінг, HoReCa, логістика: хто втрачає роботу у 2025 році

У 2025 році український ринок праці демонструє помітні зміни: для низки професій кількість вакансій суттєво зменшилася порівняно з 2021 роком.

Фахівці OLX проаналізували динаміку та визначили напрями, де падіння виявилося найбільшим — від різкого скорочення до менш відчутного.

Найбільше постраждав сегмент клінінгу та домашнього персоналу, зокрема, категорія “Інше”. До неї належать коменданти, адміністратори хостелів і готелів, прибиральники, помічники по господарству, майстри з мийки та санітарки. За чотири роки кількість оголошень тут обвалилася на 95%: з 3 797 вакансій у 2021 році до лише 198 у 2025-му.

Відчутне скорочення спостерігається і в готельно-ресторанній сфері та туризмі. У цій категорії падіння становить майже 91% — із 3 265 пропозицій у 2021 році до 301 у 2025-му. Серед таких вакансій: піцайоло, кальянщики, мангальщики, різноробочі, вантажники та водії-кур’єри.

Сегмент перевезень також просів: кількість вакансій для таксистів зменшилася з 2 772 до 275, що становить 90% падіння. Схожа динаміка й серед менеджерів у HoReCa — їхні оголошення скоротилися на 89% (зі 149 до 16).

У роздрібній торгівлі кількість пропозицій для супервайзерів знизилась на 75% — з 32 до 8. Харчове виробництво також зазнало втрат: попит на кондитерів упав на 69% (із 302 до 93).

У бухгалтерській сфері кількість вакансій скоротилася з 1 083 у 2021 році до 415 у 2025-му, тобто на 62%. У логістиці пропозицій для далекобійників стало на 54% менше (з 363 до 165).

Для товарознавців падіння становить 53% (із 68 до 32), а для менеджерів із продажу — 48% (із 2 465 до 1 271). У робітничих професіях вакансії для зварювальників скоротилися майже наполовину — на 47% (із 270 до 142). Адміністративні позиції також просіли: кількість оголошень для секретарів зменшилася на 41% (із 64 до 38).

Аналітики зазначають, що така динаміка свідчить про перерозподіл робочої сили в інші сфери, а також про вплив автоматизації, оптимізації процесів та зміну кадрових пріоритетів бізнесу. Подальший розвиток ситуації залежатиме від економічної стабільності, технологічного прогресу та інвестиційної активності компаній.

