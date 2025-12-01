Клининг, HoReCa, логистика: кто теряет работу в 2025 году

В 2025 году украинский рынок труда демонстрирует заметные изменения: для ряда профессий количество вакансий существенно уменьшилось по сравнению с 2021 годом.

Специалисты OLX проанализировали динамику и определили направления, где падение оказалось наибольшим — от резкого сокращения до менее ощутимого.

Больше всего пострадал сегмент клининга и домашнего персонала, в частности, категория "Другое". К ней относятся коменданты, администраторы хостелов и гостиниц, уборщики, помощники по хозяйству, мастера по мойке и санитарке. За четыре года количество объявлений здесь обвалилось на 95%: с 3 797 вакансий в 2021 году до 198 в 2025-м.

Ощутимое сокращение наблюдается и в гостинично-ресторанной сфере и туризме. В этой категории падение составляет почти 91% — из 3265 предложений в 2021 году до 301 в 2025-м. Среди таких вакансий: пицайоло, кальянщики, мангальщики, разнорабочие, грузчики и водители-курьеры.

Сегмент перевозок также просел: количество вакансий для таксистов уменьшилось с 2772 до 275, что составляет 90% падения. Похожая динамика среди менеджеров в HoReCa — их объявления сократились на 89% (со 149 до 16).

В розничной торговле количество предложений для супервайзеров снизилось на 75% — с 32 до 8. Пищевое производство также понесло потери: спрос на кондитеров упал на 69% (с 302 до 93).

В бухгалтерской сфере количество вакансий сократилось с 1083 в 2021 году до 415 в 2025-м, то есть на 62%. В логистике предложений для дальнобойщиков стало на 54% меньше (с 363 до 165).

Для товароведов падение составляет 53% (с 68 до 32), а для менеджеров по продажам — 48% (с 2 465 до 1 271). В рабочих профессиях вакансии для сварщиков сократились почти наполовину — на 47% (с 270 до 142). Административные позиции также просели: количество объявлений для секретарей уменьшилось на 41% (с 64 до 38).

Аналитики отмечают, что такая динамика свидетельствует о перераспределении рабочей силы в другие сферы, а также о влиянии автоматизации, оптимизации процессов и смене кадровых приоритетов бизнеса. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономической стабильности, технологического прогресса и инвестиционной активности компаний.

