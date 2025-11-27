В Службе занятости назвали десять самых распространенных вакансий, для которых требуется высшее образование

На рынке труда сейчас большинство предложений работы относятся к специалистам с профессионально-техническим образованием. Узкопрофильных врачей, ученых, эконометристов или аналитиков работодатели ищут иногда только один раз в год. Впрочем, есть и такие профессии, которые нуждаются в высшем образовании и пользуются высоким спросом среди работодателей.

Государственная служба занятости

Отмечается, что бизнес больше ищет работников сферы торговли и услуг, рабочих специальностей и представителей простейших профессий. Машинисты, водители, швеи, слесари или трактористы – такие вакансии появляются тысячи раз в год.

С начала года Государственная служба занятости предложила своим клиентам 400 тысяч вакансий почти по 4 тысяч разных профессий. Однако их распределение по каждой специальности осуществляется неравномерно.

10 самых распространенных вакансий, для которых требуется высшее образование

Ведомство приводит 10 самых распространенных предложений работы, для которых требуется высшее образование.

Бухгалтер. Бизнес хочет видеть на такой работе человека, серьезно изучавшего анализ финансово-хозяйственной деятельности. В общей сложности таких вакансий за 10 месяцев этого года насчитывалось чуть более 8 тысяч. Специалист государственной службы (местного самоуправления). В зависимости от того, в каком направлении будет работать такой сотрудник, по такому образованию его и выбирают. Специалист по планированию получит образование менеджера, работник юридического отдела – диплом по праву, а в подразделение коммуникаций пригласят работников-журналистов. В общей сложности таких вакансий в Службе занятости было 4,4 тысячи. Менеджер (управляющий) по сбыту. В этом году Служба занятости предлагала 46 профессий менеджерского направления, которые насчитывают более 7 тысяч предложений работы. Больше всего искали менеджеров по сбыту. Это специалисты, которые организуют и координируют продажи предприятий, находят новых клиентов, проводят с ними переговоры и заключают договоры. Таких вакансий было 2,4 тысяч. Воспитатель. Такому сотруднику нужно получить педагогическое образование, чаще всего по специальности «Дошкольное образование». Он педагог, занимающийся обучением, воспитанием и развитием детей дошкольного возраста. Таких вакансий с начала года было около 2,4 тысячи. Социальный рабочий. Это специалист, помогающий людям с их бытовыми, социальными и психологическими проблемами посредством консультаций, реабилитации, помощи в поиске ресурсов и многими другими формами поддержки. Такие вакансии нуждаются в высшем образовании по специальности «Социальная работа», «Социальная педагогика» или «Психология». Всего с начала года Служба занятости имела около 2 тысяч таких предложений работы. Экономист. Это специалист, который анализирует, прогнозирует и планирует деятельность предприятий, проводит расчеты и работает над повышением эффективности работы компаний, а иногда и отраслей или государств. Все вакансии экономистом требуют профильного образования по специальности «Экономика». В общей сложности работодатели искали таких специалистов 1,4 тысячи раз. А Служба занятости разместила 13 разнопрофильных вакансий экономистов, общий спрос по которым составлял 2 тысячи предложений работы. Инженер. Это специалист с высшим техническим образованием, осуществляющий инженерную деятельность, то есть решает технические задачи, создает и эксплуатирует технику и технологии. Таких предложений работы насчитывалось более 1,2 тысяч. В целом же инженеров в разных отраслях искали по 143 разным профессиям 6,2 тысячи раз. Фармацевт. Фармацевт – это медицинский специалист с фармацевтическим образованием, который занимается изготовлением, хранением, контролем качества и продажей лекарственных средств. Он работает в аптеках, на фармацевтических предприятиях, аптечных складах или в лабораториях. В целом, связанных с такой деятельностью вакансий в Службе занятости с начала года было 9 разных направлений для 1,5 тысяч человек. Непосредственно фармацевтов искали почти тысячу раз. Психолог. Это специалист, изучающий психические процессы и оказывающий людям психологическую помощь. Такой специалист должен получить высшее образование по специальности «Психология». В общей сложности профессий, касающихся такой работы в этом году насчитывалось 7, все они охватывают потребность в 1,9 тысячах кадров. Однако чисто психологов работодатели искали почти в 950 раз. Преподаватель высшего образования. Такой специалист занимается учебной, методической, научной работой. Кроме преподавательской работы такие работники проводят научные исследования и разрабатывают учебные материалы. Часто должности преподавателей могут занимать лица, не только имеющие высшее образование, но и степень или ученое звание. Таких работников работодатели искали благодаря Службе занятости 939 раз.

