Продажи электромобилей в Европе выросли на треть: как цены на топливо повлияли на рынок

Рост цен на горючее из-за войны в Иране спровоцировало скачок спроса на электромобили в Европе. В прошлом месяце регистрации новых электрокаров выросли на треть, больше всего — в Норвегии и Дании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Продажа новых электрокаров

По данным New Automotive и E – Mobility Europe, регистрация новых электромобилей в мае выросла на 34% в годовом исчислении на 17 рынках Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли. Полностью электрические модели составляли почти каждую четвёртую новую регистрацию.

Страны-лидеры по продажам

В мае продажи полностью электрических автомобилей в Европе выросли в следующих странах:

Норвегия – 98%;

Дания - 79%;

Финляндия – 50%;

Швеция – 41%;

Нидерланды – 41%;

Люксембург - 37%;

Швейцария - 32%;

Франция - 30%;

Ирландия - 29%;

Португалия – 28%;

Австрия - 26%;

Германия - 25% .

Наименьшие показатели роста продаж зафиксированы в Испании (+11%), Италии (+9%), Румынии (+8%), Чехии (+7%) и Польше (+4%).

Отмечается, что с начала конфликта на Ближнем Востоке конце февраля портфель заказов на электромобили Renault в некоторых странах вырос на 50%. Руководитель европейского отделения Ford Джим Баумбик заявил, что ситуация повысила интерес клиентов, но предостерег от того, чтобы рассматривать ее как продолжительную смену.

Автопроизводители запускают в Европе более дешевые электромобили. Китайские компании расширяют производство меньших хэтчбеков, в частности, компания BYD запустила модель Dolphin G в Берлине.

"Интерес потребителей к электромобилям явно стимулируется появлением на рынке недорогих, очень хороших китайских автомобилей", - описал ситуацию бывший руководитель Nissan Энди Палмер.

Продажа б/у авто.

Предложение б/у электромобилей также растет. Количество потенциальных клиентов китайских брендов во Франции в мае выросло более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Немецкий маркетплейс Carwow сообщил, что интерес к электромобилям стабилизировался на уровне от 70% до 75% по сравнению с 40% в начале года.

Подержанные электромобили дешевле, чем аналогичные модели с двигателями внутреннего сгорания. В Великобритании электромобили в возрасте от двух до четырех лет продаются примерно в 33% от их начальной цены по сравнению с 52% для автомобилей на ископаемом топливе. Ожидается, что цены на подержанные электромобили в Дании вырастут на 10% в этом году из-за спроса.

"Рынок должен стабилизироваться. Я очень сомневаюсь, что мы увидим спад", - прокомментировал директор по аналитике Cox's Филипп Нотард.

Продажа в Украине.

Украинский рынок автомобилей в 2026 году демонстрирует неожиданный тренд: покупатели новых машин все чаще выбирают гибриды вместо электромобилей. В то же время на вторичном рынке ситуация противоположная — спрос на подержанные электрокары стремительно растет.

Доля гибридных автомобилей среди новых легковушек выросла с 24,3% в январе до 33,4% в апреле 2026 года. В то же время доля электромобилей на первичном рынке сократилась с 18% до 8,9%. Фактически за несколько месяцев сегмент новых электрокаров потерял более половины своей доли украинского рынка.

Одной из причин падения продаж электрокаров в Украине стало возвращение НДС на электромобили с 1 января 2026 года существенно повысило их стоимость.