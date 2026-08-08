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Дрон попал в локомотив поезда Сумы — Киев

"Укрзализныця" добавила рейсы между Киевом и Коростенем
Дрон попал в локомотив поезда Сумы — Киев

В Сумской области беспилотник попал в локомотив поезда Сумы — Киев. Пассажиров успели эвакуировать на безопасное расстояние, потому пострадавших нет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Угрозу вовремя заметила группа мониторинга, после чего поездная и локомотивная бригады эвакуировали пассажиров.

В результате атаки также поврежден один вагон.

Железнодорожники работают над тем, чтобы минимизировать отклонения от графика движения на этом участке .

Напомним, несколько дней назад в Днепропетровской области российский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда. Пассажиров и поездную бригаду успели эвакуировать из вагонов после предупреждения мониторинговой группы о потенциальной угрозе.

Автор:
Татьяна Гойденко

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