Дрон попал в локомотив поезда Сумы — Киев

В Сумской области беспилотник попал в локомотив поезда Сумы — Киев. Пассажиров успели эвакуировать на безопасное расстояние, потому пострадавших нет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Угрозу вовремя заметила группа мониторинга, после чего поездная и локомотивная бригады эвакуировали пассажиров.

В результате атаки также поврежден один вагон.

Железнодорожники работают над тем, чтобы минимизировать отклонения от графика движения на этом участке .

Напомним, несколько дней назад в Днепропетровской области российский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда. Пассажиров и поездную бригаду успели эвакуировать из вагонов после предупреждения мониторинговой группы о потенциальной угрозе.