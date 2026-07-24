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На Днепропетровщине дрон попал в локомотив пассажирского поезда
В Днепропетровской области российский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда. Пассажиров и поездную бригаду успели эвакуировать из вагонов после предупреждения мониторинговой группы о потенциальной угрозе.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
По данным компании, мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду о возможной атаке. Благодаря этому, железнодорожники и пассажиры оставили вагоны до удара.
БпЛА попал в локомотив.
В "Укрзализныце" отметили, что работники компании работают над тем, чтобы пассажиры продолжили путешествие по максимально безопасному маршруту и добрались до своих станций с минимальной задержкой.
Напомним, 22 апреля российская армия атаковала дронами сортировочный парк на станции Запорожье-Ливе. Погиб помощник машиниста.