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Россия ударила по пассажирскому поезду в Запорожье

Россия ударила по пассажирскому поезду в Запорожье
Россия ударила по пассажирскому поезду в Запорожье

Россия нанесла двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. По предварительным данным, пассажиры и работники не пострадали.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника.

По его словам, благодаря работе мониторинговой группы, действиям железнодорожников и своевременному реагированию всех пассажиров и работников оперативно перевели в безопасное место.

Калашник отметил, что Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру, пытаясь нарушить работу транспортной системы.

Несмотря на атаки, украинская железная дорога продолжает обеспечивать непрерывное сообщение.

Напомним, 22 апреля российская армия атаковала дронами сортировочный парк на станции Запорожье-Ливе. Погиб помощник машиниста.

Автор:
Татьяна Гойденко