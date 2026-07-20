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"Энергоатом" запускает новые аукционы: какой будет стартовая цена электроэнергии
АО НАЭК ”Энергоатом” объявило второй этап долгосрочных аукционов по продаже электроэнергии.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует ExPro.
Аукционы по продаже электроэнергии
Аукционы пройдут 20 и 21 июля на площадке Украинской энергетической биржи. Стартовая цена электроэнергии составит 5687 грн за МВт·ч.
Для сравнения, средневзвешенная цена аналогичного ресурса со снабжением в августе-декабре 2025 года составила 5 501 грн за МВт·час. Таким образом, стартовая цена нынешних торгов выше на 3,4%.
Новые торги станут вторым этапом реализации электроэнергии по механизму долгосрочных двусторонних контрактов, который заработал в июле 2026 года.
На первом этапе аукционов "Энергоатом" полностью продал предложенный объем электроэнергии с поставкой в августе-сентябре 2026 года. Покупателями стали как трейдеры, так и крупные промышленные потребители, среди которых АО "Укрзализныця" и ООО "МХП Эко Энерджи".
Подробные результаты первого этапа долгосрочных аукционов опубликованы в выпуске ExPro Electricity Weekly.
Напомним, ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планировала рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.