"Энергоатом" запускает новые аукционы: какой будет стартовая цена электроэнергии

АО НАЭК ”Энергоатом” объявило второй этап долгосрочных аукционов по продаже электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ExPro.

Аукционы по продаже электроэнергии

Аукционы пройдут 20 и 21 июля на площадке Украинской энергетической биржи. Стартовая цена электроэнергии составит 5687 грн за МВт·ч.

Для сравнения, средневзвешенная цена аналогичного ресурса со снабжением в августе-декабре 2025 года составила 5 501 грн за МВт·час. Таким образом, стартовая цена нынешних торгов выше на 3,4%.

Новые торги станут вторым этапом реализации электроэнергии по механизму долгосрочных двусторонних контрактов, который заработал в июле 2026 года.

На первом этапе аукционов "Энергоатом" полностью продал предложенный объем электроэнергии с поставкой в августе-сентябре 2026 года. Покупателями стали как трейдеры, так и крупные промышленные потребители, среди которых АО "Укрзализныця" и ООО "МХП Эко Энерджи".

Подробные результаты первого этапа долгосрочных аукционов опубликованы в выпуске ExPro Electricity Weekly.

Напомним, ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планировала рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.