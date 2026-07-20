- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Енергоатом" запускає нові аукціони: якою буде стартова ціна електроенергії
АТ “НАЕК ”Енергоатом" оголосило другий етап довгострокових аукціонів із продажу електроенергії.
Як пише Delo.ua, про це інформує ExPro.
Аукціони з продажу електроенергії
Аукціони відбудуться 20 та 21 липня на майданчику Української енергетичної біржі. Стартова ціна електроенергії становитиме 5 687 грн за МВт·год.
Для порівняння, середньозважена ціна аналогічного ресурсу з постачанням у серпні–грудні 2025 року становила 5 501 грн за МВт·год. Таким чином, стартова ціна нинішніх торгів є вищою на 3,4%.
Нові торги стануть другим етапом реалізації електроенергії за механізмом довгострокових двосторонніх контрактів, який запрацював в Україні у липні 2026 року.
Під час першого етапу аукціонів "Енергоатом" повністю продав запропонований обсяг електроенергії з постачанням у серпні–вересні 2026 року. Покупцями стали як трейдери, так і великі промислові споживачі, серед яких АТ "Укрзалізниця" та ТОВ "МХП Еко Енерджи".
Детальні результати першого етапу довгострокових аукціонів опубліковані у випуску ExPro Electricity Weekly.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планувала розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.