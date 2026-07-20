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"Енергоатом" запускає нові аукціони: якою буде стартова ціна електроенергії

електроенергія
"Енергоатом" оголосив нові аукціони електроенергії / Shutterstock

АТ “НАЕК ”Енергоатом" оголосило другий етап довгострокових аукціонів із продажу електроенергії. 

Як пише Delo.ua, про це інформує ExPro.

Аукціони з продажу електроенергії

Аукціони відбудуться 20 та 21 липня на майданчику Української енергетичної біржі. Стартова ціна електроенергії становитиме 5 687 грн за МВт·год.

Для порівняння, середньозважена ціна аналогічного ресурсу з постачанням у серпні–грудні 2025 року становила 5 501 грн за МВт·год. Таким чином, стартова ціна нинішніх торгів є вищою на 3,4%.

Нові торги стануть другим етапом реалізації електроенергії за механізмом довгострокових двосторонніх контрактів, який запрацював в Україні у липні 2026 року.

Під час першого етапу аукціонів "Енергоатом" повністю продав запропонований обсяг електроенергії з постачанням у серпні–вересні 2026 року. Покупцями стали як трейдери, так і великі промислові споживачі, серед яких АТ "Укрзалізниця" та ТОВ "МХП Еко Енерджи".

Детальні результати першого етапу довгострокових аукціонів опубліковані у випуску ExPro Electricity Weekly.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планувала розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.

Автор:
Ольга Опенько