Нафтова компанія на Львівщині зупинила видобуток після санкцій РНБО

"Бориславська нафтова компанія" заявила про зупинку видобутку після санкцій Ради національної безпеки і оборони України та попередила про екологічні ризики для Львівщини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "НафтоРинок".

Санкції проти "Бориславської нафтової компанії"

Зазначається, що минулого тижня президент Володимир Зеленський запровадив десятирічні санкції проти "Бориславської нафтової компанії", що видобуває нафту і газ на Стинавському родовищі на Львівщині.

Пропозиції щодо застосування обмежень подала Служба безпеки України (СБУ).

Санкції передбачають блокування активів компанії, повне припинення торговельних операцій, зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань та запобігання виведенню капіталу за кордон.

Як зазначають у компанії, 4 серпня їй стало відомо про застосування 16 видів персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених рішенням РНБО від 2 липня 2026 року, введеним у дію указом президента від 3 серпня.

Зупинка діяльності

"Бориславська нафтова компанія" повідомила, що після набуття чинності санкцій була змушена зупинити видобуток вуглеводнів та перевести в позаштатний режим усі фонтанні свердловини.

Також низка контрагентів припинила співпрацю з підприємством. Зокрема, компанія стверджує, що "Укрнафта" розірвала договори виробничої кооперації та припинила приймання продукції промислу, а Оператор ГТС України зупинив транспортування газу.

У компанії зазначають, що через відсутність власних потужностей для зберігання продукції та технологічну прив’язку до інфраструктури партнерів були змушені оперативно зупинити всі фонтанні свердловини.

Також компанія повідомила про блокування банківських рахунків і припинення постачання пального для технологічного транспорту.

Екологічні ризики

Тривала зупинка свердловин старого фонду без проведення повноцінних консерваційних робіт може створити екологічні ризики для Львівщини, стверджують в "Бориславській нафтовій компанії".

Компанія звертає увагу, що частина Стинавського родовища розташована в межах зон санітарної охорони Стрийського водозабору, який забезпечує питною водою Львів, Стрий, Моршин, Дрогобич, Трускавець і Стебник.

У зв’язку з цим БНК повідомила органи цивільного захисту та екологічного контролю про потенційну загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

В "Бориславській нафтовій компанії" кажуть, що не бачать законних підстав для застосування санкцій і мають намір домагатися їх перегляду. У компанії наголошують, що спеціальний дозвіл на користування надрами №1211 залишається чинним до 2038 року.

За даними підприємства, у першому півріччі 2026 року середньодобовий видобуток становив близько 43 тонн нафти та 68 тис. куб. м природного газу. Компанія також зазначає, що щодня сплачувала до бюджетів понад 1,5 млн грн податків і зборів.

"Бориславська нафтова компанія" працює на Стинавському родовищі з 1998 року. За інформацією компанії, 25,1% її статутного капіталу належить "Укрнафті". Інші учасники підприємства не пов’язані з Росією чи Білоруссю , зазначається в заяві.

Раніше повідомлялося, що компанія "Горизонти" Зіновія Козицького та його партнера – чесько-швейцарського підприємця Карела Комарека отримала дозвіл на видобування нафти і газу на Південно-Залужанському родовищі, що розташоване у Львівській області.