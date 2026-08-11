Енергетична допомога з Європи: Бельгія передала Київській області партію спецобладнання

Комунальне підприємство Київської області отримало чергову партію спеціалізованого електротехнічного та допоміжного устаткування від міжнародних партнерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Загалом до регіону надійшло 55 одиниць обладнання, наданого бельгійським оператором системи розподілу Fluvius System Operator.

Відвантаження техніки відбулося безпосередньо зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України.

Отримане устаткування спрямують на проведення планових і аварійно-відновлювальних робіт, а також на підтримку стабільного функціонування об'єктів критичної інфраструктури пристоличного регіону.

У профільному відомстві наголошують, що залучення міжнародної матеріально-технічної допомоги суттєво посилює спроможність українських енергетиків оперативно реагувати на виклики та ліквідовувати наслідки пошкоджень у мережах, забезпечуючи системну енергетичну стійкість області.

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 4466 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.