Энергетическая помощь из Европы: Бельгия передала Киевской области партию спецоборудования

Коммунальное предприятие Киевской области получило очередную партию специализированного электротехнического и вспомогательного оборудования от международных партнеров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Всего в регион поступило 55 единиц оборудования, предоставленного бельгийским оператором системы распределения Fluvius System Operator.

Отгрузка техники произошла непосредственно из составов хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины.

Полученное оборудование будет направлено на проведение плановых и аварийно-восстановительных работ, а также на поддержание стабильного функционирования объектов критической инфраструктуры пристоличного региона.

В профильном ведомстве отмечают, что привлечение международной материально-технической помощи существенно усиливает возможность украинских энергетиков оперативно реагировать на вызовы и ликвидировать последствия повреждений в сетях, обеспечивая системную энергетическую устойчивость области.

Напомним, с начала 2026 г. Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.