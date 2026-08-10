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Пять областей получили оборудование для ремонта энергосетей от Исландии

линии электропередач
Пять областей получили оборудование для ремонта энергосетей / Depositphotos

Энергетические предприятия в Тернопольской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях получили более 80 тонн от Исландии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Оборудование было передано со складов хабов экстренной энергетической помощи Минэнерго.

Его планируется использовать для передачи и распределения электроэнергии, защиты сетей, а также ремонтных и восстановительных работ на энергетических объектах.

Напомним, с начала 2026 года Украина получила 4593 единицы   энергетического оборудования, в том числе генераторы, трансформаторы, котельные и когенерационные установки. Дополнительно ожидается поставка еще 1206 единиц техники для восстановления и поддержки энергосистемы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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