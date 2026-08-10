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Налоговая разоблачила 23 крупные торговые сети на дроблении бизнеса через ФЛП
С начала года Государственная налоговая служба (ГНС) выявила более 500 брендов и торговых марок с признаками искусственного дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.
Масштабы схем и убытки для бюджета
По данным аналитических исследований налоговиков, к схеме минимизации налоговых обязательств привлечены 23 крупных торговых сети.
Для формальной деятельности они использовали более тысячи физических лиц – предпринимателей (ФЛП).
По предварительным оценкам ГНС, из-за таких действий государственный бюджет потерял по меньшей мере 1,7 млрд гривен. Все собранные материалы аналитики передали в правоохранительные органы, в настоящее время продолжаются досудебные расследования.
Под прицелом – еще 18 ритейлеров и сетей общепита
Налоговая продолжает проверки и для других рынков. В настоящее время специалисты ведомства анализируют возможное использование аналогичных схем еще в 18 крупных сетях.
В частности, проверки касаются предприятий розничной торговли:
- одеждой и обувью;
- электроникой;
- часами, косметикой и бытовой химией;
- заведений общепита.
"Сама по себе работа ФЛП и сотрудничество компании с ними не являются нарушением. Но когда десятки предпринимателей только формально являются отдельными субъектами хозяйствования, а фактически работают как одна компания - под общим брендом, в одних магазинах, с общими работниками, складами и управлением, - это уже вопрос не модели ведения бизнеса, а честности уплаты налогов", - подчеркнула пресс-служба.
Ранее Государственная налоговая служба обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые из-за схемы " дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.