Налоговая разоблачила 23 крупные торговые сети на дроблении бизнеса через ФЛП

С начала года Государственная налоговая служба (ГНС) выявила более 500 брендов и торговых марок с признаками искусственного дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

Масштабы схем и убытки для бюджета

По данным аналитических исследований налоговиков, к схеме минимизации налоговых обязательств привлечены 23 крупных торговых сети.

Для формальной деятельности они использовали более тысячи физических лиц – предпринимателей (ФЛП).

По предварительным оценкам ГНС, из-за таких действий государственный бюджет потерял по меньшей мере 1,7 млрд гривен. Все собранные материалы аналитики передали в правоохранительные органы, в настоящее время продолжаются досудебные расследования.

Под прицелом – еще 18 ритейлеров и сетей общепита

Налоговая продолжает проверки и для других рынков. В настоящее время специалисты ведомства анализируют возможное использование аналогичных схем еще в 18 крупных сетях.

В частности, проверки касаются предприятий розничной торговли:

одеждой и обувью;

электроникой;

часами, косметикой и бытовой химией;

заведений общепита.

"Сама по себе работа ФЛП и сотрудничество компании с ними не являются нарушением. Но когда десятки предпринимателей только формально являются отдельными субъектами хозяйствования, а фактически работают как одна компания - под общим брендом, в одних магазинах, с общими работниками, складами и управлением, - это уже вопрос не модели ведения бизнеса, а честности уплаты налогов", - подчеркнула пресс-служба.

Ранее Государственная налоговая служба обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые из-за схемы " дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.