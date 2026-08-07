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Блокировка налоговых накладных сократилась почти в пять раз: причины остановки регистрации

бизнес
Уровень блокировки налоговых накладных упал до 0,16% / Depositphotos

Доля остановленных налоговых накладных в Украине снизилась почти в 5 раз. К началу августа показатель составляет 0,16%, а к началу 2025 года – 0,76%. В среднем он колеблется в пределах 0,14% – 0,16%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

Главные причины остановки регистрации следующие :

  • 72% - несоответствие между приобретенными и реализованными товарами (дисбаланс на виртуальном складе, когда объем или вид товаров в продаже не отвечает предварительным приобретениям);  
  • 20,7% - наличие у плательщика статуса рискового.

"Меньше блокировок - это не о статистике ГНС. Это о возможностях для тех, кто работает честно, работать "без нервов" и искусственных барьеров", - отметила глава Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Кроме того, количество рисковых предприятий в Украине сократилось почти вдвое — с 24,9 тысяч в начале года до 13,2 тысяч в августе.

Критерии рисковости

Предприятие получает статус рискового по решению комиссии контролирующего органа. Основанием для этого есть:

  • недостаточное количество работников для заявленных сделок;  
  • отсутствие нужных главных средств;  
  • участие в схемах формирования рискового налогового кредита;  
  • проведение операций с рисковыми контрагентами;  
  • продажа товара, происхождение которого не подтверждено по цепи поставки;
  • искусственное формирование налогового кредита из-за нехарактерной на предприятии деятельности.

И инструменты для бизнеса

Для упрощения работы плательщиков НДС налоговая служба разработала "дорожные карты" для заполнения Таблицы данных налогоплательщика. Они созданы на основе анализа обращений бизнеса и содержат алгоритмы для предотвращения типичных ошибок.

Ранее сообщалось, что налоговой удалось стабилизировать блокировку налоговых накладных, благодаря чему предприниматели больше не считают этот вопрос критическим для своей деятельности.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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