ГНС уменьшила количество фактических проверок бизнеса на 30%, сосредоточившись на анализе рисковых операций

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) переформатирует систему налоговых проверок, внедряя риск-ориентировочный подход и ставя в приоритет качество и прозрачность, а не формальное выполнение норм Налогового кодекса. Число фактических проверок в октябре уменьшилось на 30%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Заместитель председателя ДПС Сергей Лисеюк во время TAX & BUSINESS TALKS – A2B FORUM заявил, что главный принцип работы ведомства – "минимум вмешательства, максимум профессионализма и партнерства с бизнесом".

По его словам, благодаря новым подходам, являющимся частью выполнения указа президента и решения СНБО, количество фактических проверок в октябре уменьшилось на 30%, а документальных внеплановых — на 15%.

Новые подходы

ГНС сосредоточила свое внимание на субъектах с высоким уровнем риска нарушений налогового законодательства. Усовершенствование механизмов идентификации и оценки налоговых рисков позволяет службе более рационально использовать ресурсы и не отвлекать добросовестный бизнес от основной деятельности.

Лисеюк подчеркнул, что налоговая служба не просто меняет инструменты, а меняет подход, двигаясь к тому, чтобы стать "понятной, эффективной и доверяющей".

Ключевые инструменты прозрачности и цифровизации

В рамках Меморандума о сотрудничестве с Центром исследований фискальной политики ГНС запустила дашборд мониторинга налоговых поступлений. Этот инструмент предоставляет обществу и государству прозрачный доступ к данным о наполнении бюджета, выполнении планов и эффективности налоговой политики.

Кроме того, с сентября подакова открыла Офисы налоговых консультантов в 20 регионах. В них работают 1,5 тыс. специалистов, которые предоставляют консультации по уплате налогов, трансфертному ценообразованию и е-кабинету. Удовлетворенность плательщиков, которым уже предоставлено более 16 тысяч консультаций, составляет 97%.

Важно также внедрение системы электронного аудита (е-аудита) – ключевого инструмента цифровой трансформации налогового контроля. По состоянию на сегодняшний день в тестировании принимают участие 38 плательщиков, передано 692 SAF-T-файла.

"Е-аудит – это не просто инновация, это новый уровень аналитики. Мы постепенно отходим от ручной проработки информации и сосредотачиваемся на анализе рисковых операций", – пояснил Сергей Лисеюк.

Заместитель председателя ГНС также акцентировал внимание на важности межведомственного взаимодействия ГНС, БЭБ и Гостаможслужбы, поскольку своевременный обмен информацией является критическим для действенности мер по детенизации экономики и борьбе с финансовыми правонарушениями.

