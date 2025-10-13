Запланована подія 2

Прозрачная проверка: в Украине запускают автоматизированный модуль для контроля рисков бизнеса

проверки бизнеса
Автоматизированный модуль обеспечит прозрачное включение предприятий в планы инспекций / Depositphotos

Кабмин принял постановление о внедрении автоматизированного модуля управления рисками в системе государственного надзора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

По данным ведомства, модуль позволит системе автоматически и без влияния человеческого фактора определять объекты для инспекций в 85 областях, включая охрану труда, окружающую среду и технические стандарты.

Что изменится

  • степень риска на предприятии определяется автоматически, по установленным критериям;
  • система формирует список субъектов для проверок на основе их рейтинга;
  • контролирующие органы сосредотачиваются на высокорисковых предприятиях, уменьшая нагрузку на бизнес с низким риском;
  • годовые и комплексные планы проверок формируются и публикуются автоматически через систему, что обеспечивает прозрачность и открытый доступ для бизнеса и общественности.

Что это даст бизнесу:

  • исключение субъективных решений - система минимизирует человеческий фактор и уменьшает коррупционные риски;
  • меньшее давление на добросовестные компании;
  • единые и понятные правила для всех – бизнес может прогнозировать свое участие в плановых проверках и видеть данные онлайн;
  • прозрачность и открытость – вся информация о планах и результатах проверок будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после окончания военного положения.

В Минэкономики отметили, что новые правила относятся исключительно к инспекционным проверкам в рамках государственного надзора (контроля).

Налоговые проверки и действия правоохранителей имеют другие процедуры. Также это касается сфер, на которые не распространяется базовый закон: например, финансовая сфера, таможенный контроль, рыночный надзор.

Напомним, 21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

