Прозрачная проверка: в Украине запускают автоматизированный модуль для контроля рисков бизнеса

Кабмин принял постановление о внедрении автоматизированного модуля управления рисками в системе государственного надзора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

По данным ведомства, модуль позволит системе автоматически и без влияния человеческого фактора определять объекты для инспекций в 85 областях, включая охрану труда, окружающую среду и технические стандарты.

Что изменится

степень риска на предприятии определяется автоматически, по установленным критериям;

система формирует список субъектов для проверок на основе их рейтинга;

контролирующие органы сосредотачиваются на высокорисковых предприятиях, уменьшая нагрузку на бизнес с низким риском;

годовые и комплексные планы проверок формируются и публикуются автоматически через систему, что обеспечивает прозрачность и открытый доступ для бизнеса и общественности.

Что это даст бизнесу:

исключение субъективных решений - система минимизирует человеческий фактор и уменьшает коррупционные риски;

меньшее давление на добросовестные компании;

единые и понятные правила для всех – бизнес может прогнозировать свое участие в плановых проверках и видеть данные онлайн;

прозрачность и открытость – вся информация о планах и результатах проверок будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после окончания военного положения.

В Минэкономики отметили, что новые правила относятся исключительно к инспекционным проверкам в рамках государственного надзора (контроля).

Налоговые проверки и действия правоохранителей имеют другие процедуры. Также это касается сфер, на которые не распространяется базовый закон: например, финансовая сфера, таможенный контроль, рыночный надзор.

Напомним, 21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.