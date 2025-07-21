В Украине ввели мораторий на проверки бизнеса госорганами — Зеленский

Совет по национальной безопасности и обороне Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами. Это создает необходимую основу для полного внедрения решений для экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам первого заседания обновленного состава СНБО Украины.

"Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность", - заявил он.

Президент подчеркнул, что все, что должно поддержать украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть реализовано быстро и обязательно. Он добавил, что Украине нужны ощутимые экономические результаты уже в следующие шесть месяцев.

"Совершенно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, на рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине", - отметил он.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала введение годового моратория на проверки бизнеса, запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, а также экспериментальный проект по восстановлению.