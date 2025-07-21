Годовой мораторий на проверки бизнеса и проект восстановления: Свириденко анонсировала решение своего правительства

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала введение годового моратория на проверки бизнеса, запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, а также экспериментальный проект по восстановлению.

Как пишет Delo.ua, об этом она сообщила в Facebook.

Мораторий на проверки бизнеса

Свириденко рассказала, что правительство вместе с силовыми структурами и координацией СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы.

"Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским – его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, выгодных белому бизнесу", - подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, уже начат аудит уголовных дел против бизнеса.

"Приоритет - закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня", - отметила Свириденко.

Параллельно, по ее словам, будут ограничены проверки налоговой и таможни.

"Также мы усилим контроль за законностью следственных действий. Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", - подчеркнула Свириденко.

Собственное производство оружия

Премьер-министр сообщила, что в скором времени правительство запустит гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Это - поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства. Проект координируют Михаил Федоров и Денис Шмигаль", - уточнила глава правительства.

Восстановление

Кроме того, Свириденко анонсировала запуск экспериментального проекта "Проектируй и строй", который позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру.

"Изменяется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта - "под ключ". Это европейская практика, известная как Design-build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм. Подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за исполнение строительных проектов". Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления", - подытожила премьер-министр.

Напомним, новоназначенная премьер-министр Украины Свириденко пообещала достичь в должности реальных положительных результатов, которые ощутит каждый украинец.

Свириденко подчеркнула, что правительство должно действовать быстро и решительно, а приоритетными шагами в первые 6 месяцев станут:

качественное обеспечение армии,

увеличение собственного производства оружия,

повышение технологичности войска.

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины. Она стала второй женщиной на этом посту в истории страны после Юлии Тимошенко.