Юлия Свириденко озвучила приоритетные шаги в должности премьер-министра: что пообещала

Новоназначенная премьер-министр Украины Юлия Свириденко пообещала достичь в должности реальных положительных результатов, которые почувствует каждый украинец.

Как сообщает Delo.ua, об этом Свириденко написала в Facebook.

"Для меня большая честь возглавить украинское правительство сегодня. Наше правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель - реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни", - заявила премьер-министр.

Приоритетные шаги в первые 6 месяцев

Свириденко подчеркнула, что правительство должно действовать быстро и решительно, а приоритетными шагами в первые 6 месяцев станут:

качественное обеспечение армии,

увеличение собственного производства оружия,

повышение технологичности войска.

Кроме того, глава правительства пообещала приложить все усилия для поддержки украинских предпринимателей, уточнив, что речь идет о комплексной дерегуляции, остановке несанкционированного давления на бизнес, ускорении большой приватизации и дальнейшем внедрении эффективных механизмов поддержки.

"Также уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности только цифры и результаты", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины. Она стала второй женщиной на этом посту в истории страны после Юлии Тимошенко.

16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.

Что известно о Свириденко?

Юлия Свириденко начала карьеру госслужащей в 2015 году, став советницей главы Черниговской облгосадминистрации. Через два года стала первой заместительницей ОГА, а уже через год перешла в Министерство экономики: сначала заместительницей, а с 2021 года – главой ведомства.

Согласно имущественной декларации за 2024 год, Юлия Свириденко получила зарплату в должности в правительстве чуть более 1,2 млн гривен (т.е. в среднем по 100 тыс. грн в месяц). На гонорарах в Киевской школе экономики заработала за год чуть более 3,1 млн. гривен.

Еще 133 тысяч гривен Свириденко получила от собственного мужа в качества дохода от предоставления имущества в аренду.

Свириденко владеет долей 25% квартиры в Чернигове площадью 87,5 кв. м, квартирой (33,5 кв. м) в Киеве, квартирой (74,3 кв. м) в Чернигове, земельным участком (1496 кв. м) в Черниговской области, а также арендует квартиру (119,8 кв. м) и машиноместо (23 кв. м) в Киеве.

Свириденко пользуется семейным автомобилем BMW X3 2016 выпуска стоимости (на дату приобретения) 1,033 млн гривен.