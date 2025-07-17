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Юлія Свириденко озвучила пріоритетні кроки на посаді премʼєр-міністра: що пообіцяла
Новопризначена премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які відчує кожен українець.
Як повідомляє Delo.ua, про це Свириденко написала у Facebook.
"Для мене велика честь очолити український уряд сьогодні. Наш уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті", - заявила премʼєр-міністерка.
Пріоритетні кроки у перші 6 місяців
Свириденко наголосила, що уряд повинен діяти швидко й рішуче, а пріоритетними кроками у перші 6 місяців стануть:
- якісне забезпечення армії,
- збільшення власного виробництва зброї,
- підвищення технологічності війська.
Крім того, очільниця уряду пообіцяла докласти всіх зусиль для підтримки українських підприємців, уточнивши, що мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки.
"Також вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати", - підкреслила Свириденко.
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії країни — після Юлії Тимошенко.
16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.
Що відомо про Свириденко?
Юлія Свириденко почала кар’єру держслужбовиці у 2015 році, ставши радницею голови Чернігівської облдержадміністрації. Через два роки стала першою заступницею ОДА, а вже через рік перейшла до Міністерства економіки: спершу заступницею, а з 2021 року — главою відомства.
Згідно майнової декларації за 2024 рік, Юлія Свириденко отримала зарплату на посаді в уряді трохи більше 1,2 млн гривень (тобто, в середньому по 100 тис. грн на місяць). На гонорарах в Київській школі економіки заробила за рік трохи більше 3,1 млн гривень.
Ще 133 тисячі гривень Свириденко отримала від власного чоловіка в якості доходу від надання майна в оренду.
Свириденко володіє часткою 25% квартири в Чернігові площею 87,5 кв. м, квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.
Свириденко користується сімейним автомобілем BMW X3 2016 року випуску вартістю (на дату придбання) 1,033 млн гривень.