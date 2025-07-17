Юлія Свириденко озвучила пріоритетні кроки на посаді премʼєр-міністра: що пообіцяла

Новопризначена премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які відчує кожен українець.

Як повідомляє Delo.ua, про це Свириденко написала у Facebook.

"Для мене велика честь очолити український уряд сьогодні. Наш уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті", - заявила премʼєр-міністерка.

Пріоритетні кроки у перші 6 місяців

Свириденко наголосила, що уряд повинен діяти швидко й рішуче, а пріоритетними кроками у перші 6 місяців стануть:

якісне забезпечення армії,

збільшення власного виробництва зброї,

підвищення технологічності війська.

Крім того, очільниця уряду пообіцяла докласти всіх зусиль для підтримки українських підприємців, уточнивши, що мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки.

"Також вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати", - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії країни — після Юлії Тимошенко.

16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Що відомо про Свириденко?

Юлія Свириденко почала кар’єру держслужбовиці у 2015 році, ставши радницею голови Чернігівської облдержадміністрації. Через два роки стала першою заступницею ОДА, а вже через рік перейшла до Міністерства економіки: спершу заступницею, а з 2021 року — главою відомства.

Згідно майнової декларації за 2024 рік, Юлія Свириденко отримала зарплату на посаді в уряді трохи більше 1,2 млн гривень (тобто, в середньому по 100 тис. грн на місяць). На гонорарах в Київській школі економіки заробила за рік трохи більше 3,1 млн гривень.

Ще 133 тисячі гривень Свириденко отримала від власного чоловіка в якості доходу від надання майна в оренду.

Свириденко володіє часткою 25% квартири в Чернігові площею 87,5 кв. м, квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.

Свириденко користується сімейним автомобілем BMW X3 2016 року випуску вартістю (на дату придбання) 1,033 млн гривень.