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Юлія Свириденко озвучила пріоритетні кроки на посаді премʼєр-міністра: що пообіцяла

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко очолила уряд

Новопризначена премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які  відчує кожен українець.

Як повідомляє Delo.ua, про це Свириденко написала у Facebook.

"Для мене велика честь очолити український уряд сьогодні. Наш уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті", - заявила премʼєр-міністерка.

Пріоритетні кроки у перші 6 місяців

Свириденко наголосила, що уряд повинен діяти швидко й рішуче, а пріоритетними кроками у перші 6 місяців  стануть:

  • якісне забезпечення армії, 
  • збільшення власного виробництва зброї,
  • підвищення технологічності війська.

Крім того, очільниця уряду пообіцяла докласти всіх зусиль для підтримки українських підприємців, уточнивши, що мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. 

"Також  вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати", - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії країни — після Юлії Тимошенко. 

16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Що відомо про Свириденко?

Юлія Свириденко почала кар’єру держслужбовиці у 2015 році, ставши радницею голови Чернігівської облдержадміністрації. Через два роки стала першою заступницею ОДА, а вже через рік перейшла до Міністерства економіки: спершу заступницею, а з 2021 року — главою відомства.

Згідно майнової декларації за 2024 рік, Юлія Свириденко отримала зарплату на посаді в уряді трохи більше 1,2 млн гривень (тобто, в середньому по 100 тис. грн на місяць). На гонорарах в Київській школі економіки заробила за рік трохи більше 3,1 млн гривень.

Ще 133 тисячі гривень Свириденко отримала від власного чоловіка в якості доходу від надання майна в оренду.

Свириденко володіє часткою 25% квартири в Чернігові площею 87,5 кв. м, квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.

Свириденко користується сімейним автомобілем BMW X3 2016 року випуску вартістю (на дату придбання) 1,033 млн гривень. 

Автор:
Світлана Манько