Юля, та не та. Хто така Юлія Свириденко і як вона дійшла до прем’єрського крісла

Юлія Анатоліївна Свириденко готується обійняти посаду прем’єр-міністра України. 14 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Також він очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Політичні сходинки Юлії Свириденко

Прем’єрське крісло Юлії Анатоліївні пророкували чи не з першого дня її роботи в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на посаді заступниці міністра – тоді Тимофія Милованова – у вересні 2019 року.

До цього – з вересня 2017 року – Юлія Свириденко виконувала обов'язки першої заступниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації, а згодом – з 14 березня 2018-го – працювала вже без приставки "в.о.". З кінця липня того ж року протягом чотирьох місяців була виконувачкою обов’язки голови Чернігівської ОДА.

Пропрацювавши на позиції заступниці міністра менше року – до кінця липня 2020-го – наступні п’ять місяців Юлія Анатоліївна працювала вже першим заступником міністра Ігоря Петрашка (після того, як Тимофій Милованов пішов з міністерства у березні того року).

А за тиждень до нового, 2021 року, Юлія Свириденко замінила на позиції заступниці голови Офісу Президента свою тезку – Юлію Ковалів.

Але вже 4 листопада 2021 року Юлія Анатоліївна повернулася в перейменоване Міністерство економіки, очоливши його в статусі міністра (замість екс-податківця Олексія Любченка), сумістивши його з позицією першої віцепрем'єр-міністерки.

Що встигла зробити Юлія Свириденко

Економічне відомство Юлії Свириденко було і залишається чи не головним драйвером державних економічних програм, спрямованих на підтримку вітчизняного бізнесу в умовах повномасштабної війни.

Серед ініціатив і напрямів діяльності Міністерства економіки, очолюваного Юлією Свириденко, які у всіх на слуху, варто згадати наступні.

Державна політика "Зроблено в Україні", започаткована Президентом України, має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари.

Політика "Зроблено в Україні" містить в собі, зокрема, наступні інструменти підтримки бізнесу:

· Програма "Доступні кредити 5-7-9%"

· Грантова програма "Власна справа"

· Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя"

· Офіси "Зроблено в Україні"

· Програма "Національний кешбек"

Також Мінекономіки активно задіяне в реалізації урядового проєкту "єРобота", який передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Він спрямований на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць.

Задіяне міністерство в реалізації ініціативи ЄС "Ukraine Facility".

За участі Мінекономіки створено електронну платформу Advantage Ukraine для залучення в українську економіку іноземних інвесторів.

Також перший віце-прем’єр Юлія Свириденко координувала напрямок гуманітарного розмінування та протимінної діяльності, зокрема в Міністерстві економіки створено Управління з питань гуманітарного розмінування.

Серед промотованих Міністерством економіки проєктів – Всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?", ініційована першою леді Оленою Зеленською.

І не лише про роботу

Згідно майнової декларації за 2024 рік, Юлія Свириденко заробила зарплату на посаді в Уряді трохи більше 1,2 млн гривень (тобто, в середньому по 100 тис. грн на місяць).

На гонорарах в Київській школі економіки Юлія Анатоліївна заробила за рік трохи більше 3,1 млн гривень.

Ще 133 тисячі гривень Свириденко отримала від власного чоловіка Дерлеменка Сергія Ігоровича в якості доходу від надання майна в оренду.

Юлія Свириденко володіє часткою 25% квартири в Чернігові площею 87,5 кв. м, придбаної у 2009 році. Також Свириденко володіє квартирою (33,5 кв. м) у Києві (придбана в 201 році), квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові (придбана в 2010 році), земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.

Юлія Свириденко користується сімейним автомобілем BMW X3 2016 року випуску вартістю (на дату придбання) 1,033 млн гривень, оформлену на чоловіка.

На католицьке Різдво Юлії Свириденко виповниться 40.