Юля, да не та. Кто такая Юлия Свириденко и как она дошла до премьерского кресла

Юлия Анатольевна Свириденко готовится занять должность премьер-министра Украины. 14 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Также он ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Политические ступени Юлии Свириденко

Премьерское кресло Юлии Анатольевне прочили чуть ли не с первого дня ее работы в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на должности заместителя министра – тогда Тимофея Милованова – в сентябре 2019 года.

До этого – с сентября 2017 года – Юлия Свириденко исполняла обязанности первого заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации, а впоследствии – с 14 марта 2018-го – работала уже без приставки "и.о.". С конца июля того же года в течение четырех месяцев исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА.

Проработав на позиции заместителя министра меньше года – до конца июля 2020-го – следующие пять месяцев Юлия Анатольевна работала уже первым заместителем министра Игоря Петрашко (после того, как Тимофей Милованов ушел из министерства в марте того года).

А за неделю до нового, 2021 года, Юлия Свириденко сменила на позиции заместителя главы Офиса Президента свою тезку – Юлию Ковалив.

Но уже 4 ноября 2021 года Юлия Анатольевна вернулась в переименованное Министерство экономики, возглавив его в статусе министра (вместо экс-налоговика Алексея Любченко), совместив его с позицией первого вице-премьер-министра.

Что успела сделать Юлия Свириденко

Экономическое ведомство Юлии Свириденко было и остается главным драйвером государственных экономических программ, направленных на поддержку отечественного бизнеса в условиях полномасштабной войны.

Среди инициатив и направлений деятельности Министерства экономики, возглавляемого Юлией Свириденко, которые у всех на слуху, следует упомянуть следующие.

Государственная политика "Сделано в Украине", начатая Президентом Украины, направленная на привлечение инвестиций для развития украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары.

Политика "Сделано в Украине" включает , в частности, следующие инструменты поддержки бизнеса:

· Программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

· Грантовая программа "Собственное дело"

· Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя"

· Офисы "Сделано в Украине"

· Программа "Национальный кэшбек"

Также Минэкономики активно задействовано в реализации правительственного проекта "єРобота", предусматривающего предоставление украинцам грантов для начала бизнеса, развития предпринимательства и обучения. Он направлен на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест.

Задействовано министерство в реализации инициативы ЕС "Ukraine Facility" .

При участии Минэкономики создана электронная платформа Advantage Ukraine для привлечения в украинскую экономику иностранных инвесторов.

Также первый вице-премьер Юлия Свириденко координировала направление гуманитарного разминирования и противоминной деятельности, в частности в Министерстве экономики создано Управление по вопросам гуманитарного разминирования.

Среди промотированных Министерством экономики проектов - Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?", инициированная первой леди Еленой Зеленской.

И не только о работе

Согласно имущественной декларации за 2024 год, Юлия Свириденко заработала зарплату в Правительстве чуть более 1,2 млн гривен (то есть в среднем по 100 тыс. грн в месяц).

На гонорарах в Киевской школе экономики Юлия Анатольевна заработала за год чуть больше 3,1 млн гривен.

Еще 133 тыс. гривен Свириденко получила от собственного мужа Дерлеменко Сергея Игоревича в качестве дохода от предоставления имущества в аренду.

Юлия Свириденко владеет долей 25% квартиры в Чернигове площадью 87,5 кв. м, приобретенной в 2009 году. Также Свириденко владеет квартирой (33,5 кв. м) в Киеве (приобретена в 201 году), квартирой (74,3 кв. м) в Чернигове (приобретена в 2010 году), земельным участком (1 496 кв. м) в Черниговской области, а также арендует квартиру (119,8 кв. м.) и машиноместо (23 кв.м) в Киеве.

Юлия Свириденко пользуется семейным автомобилем BMW X3 2016 выпуска стоимостью 1,033 млн гривен (на дату приобретения), оформленную на мужа.

На католическое Рождество Юлии Свириденко исполнится 40 человек.