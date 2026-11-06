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На Південному мосту в Києві відкрили додаткову смугу: що змінилося для водіїв

Південний міст у Києві
Південним мостом дозволили їхати двома смугами / Вікіпедія

На Південному мосту в Києві відкрили додаткову смугу для руху транспорту з лівого на правий берег. Тепер у цьому напрямку доступні дві смуги замість однієї. 

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Проїзд додатковою смугою дозволений автомобілям загальною вагою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.

Водночас у протилежному напрямку - з правого на лівий берег - схема руху залишається без змін. Транспорт продовжує рухатися однією смугою, а встановлені вагові обмеження продовжують діяти.

Водіям рекомендують враховувати тимчасову організацію дорожнього руху під час планування маршрутів та бути уважними на ділянці мосту.

Пошкодження Південного мосту

Вночі 27 жовтня у Києві внаслідок ракетної атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках. 

 Руйнувань зазнали залізобетонна прогонова будова мосту, автомобільні проїзди, конструкції метрополітену та інженерні комунікації. 

Уряд доручив профільному міністерству прискорити відновлення Південного мосту в Києві. Для забезпечення транспортного сполучення між берегами Дніпра столиця також збільшує кількість автобусів і запускає додаткові рейси міської електрички.

Нагадаємо, у Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом. Із ранку 30 жовтня однією смугою з лівого на правий берег можуть пересуватися автомобілі вагою до 10 тонн. У зворотному напрямку рух відкрили того самого дня о 17:00. 

Автор:
Ольга Опенько

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