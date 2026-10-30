Південний міст у Києві частково відкрили для автомобілів: які обмеження діють

У Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом. Із ранку 30 жовтня однією смугою з лівого на правий берег можуть пересуватися автомобілі вагою до 10 тонн. У зворотному напрямку рух відкриють того самого дня о 17:00.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Рішення про відновлення проїзду ухвалили за результатами технічного обстеження мосту та висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Як працюватиме рух Південним мостом

Рух автомобілів Південним мостом відновлюють із певними обмеженнями. На першому етапі проїзд дозволили однією смугою в кожному напрямку.

Зокрема:

із лівого на правий берег автомобілі можуть рухатися з ранку 30 жовтня;

із правого на лівий берег рух однією смугою відкриють із 17:00;

проїзд дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн.

Відновлення руху стало можливим після технічного обстеження споруди та отримання відповідних експертних висновків.

Водночас фахівці профільних комунальних підприємств разом із науковцями продовжують розробляти технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій мосту. Йдеться, зокрема, про елементи, від яких залежить робота метрополітену.

Які автобусні та тролейбусні маршрути змінили в Києві

Паралельно з частковим відкриттям Південного мосту міська влада переглянула роботу наземного громадського транспорту. Зміни мають покращити сполучення між районами столиці та забезпечити альтернативні маршрути для пасажирів.

Зокрема, маршрут автобуса № 1-М реорганізували у три окремі маршрути. Загальну кількість автобусів на них збільшили до 17.

Також у Києві запровадили два нові маршрути:

Автобус № 3-М — сполучатиме станції метро " Осокорки" та " Видубичі".

Тролейбус № 48 — курсуватиме між станцією метро " Лісова" та залізничною станцією " Куренівка". Маршрут почав працювати 30 жовтня.

Крім того, транспортний департамент оптимізував роботу автобусів № 22 та № 91. Зміни спрямовані на покращення сполучення вздовж зеленої лінії столичного метрополітену.

Пошкодження Південного мосту

Вночі 27 жовтня у Києві внаслідок ракетної атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.

Руйнувань зазнали залізобетонна прогонова будова мосту, автомобільні проїзди, конструкції метрополітену та інженерні комунікації.

Уряд доручив профільному міністерству прискорити відновлення Південного мосту в Києві. Для забезпечення транспортного сполучення між берегами Дніпра столиця також збільшує кількість автобусів і запускає додаткові рейси міської електрички.