У Києві через Південний міст пустять три автобусні маршрути: деталі та схеми проїзду

З 31 жовтня у столиці відновлять рух громадського транспорту через Південний міст. Спорудою знову курсуватимуть пасажирські автобуси трьох маршрутів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, через Південний міст курсуватимуть автобуси маршрутів №№ 22-ТЛ, 22-ТД та № 91-Т.

У КМДА підкреслили, що з огляду на встановлені вагові обмеження на мостовій споруді, на вказаних маршрутах працюватимуть виключно одиночні 12-метрові автобуси.

Їхні габарити та маса повністю відповідають допустимим параметрам навантаження на конструкції Південного мосту.

Рух автобусів буде організовано з чітким дотриманням установлених графіків та інтервалів.

Нагадаємо, у Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом. Із ранку 30 жовтня однією смугою з лівого на правий берег можуть пересуватися автомобілі вагою до 10 тонн. У зворотному напрямку рух відкрили того самого дня о 17:00.

Вночі 27 жовтня у Києві внаслідок ракетної атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.