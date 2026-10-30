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В Киеве через Южный мост пустят три автобусных маршрута: детали и схемы проезда

Южный мост
По Южному мосту в Киеве снова будет курсировать общественный транспорт / РБК

С 31 октября в столице возобновят движение общественного транспорта через Южный мост. Сооружением снова будут курсировать пассажирские автобусы трех маршрутов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, через Южный мост будут курсировать автобусы маршрутов № 22-ТЛ, 22-ТД и 91-Т.

В КГГА подчеркнули, что, учитывая установленные весовые ограничения на мостовом сооружении, на указанных маршрутах будут работать исключительно одиночные 12-метровые автобусы.

Их габариты и масса полностью соответствуют допустимым параметрам погрузки на конструкции Южного моста.

Движение автобусов будет организовано с четким соблюдением установленных графиков и интервалов.

Фото 2 — В Киеве через Южный мост пустят три автобусных маршрута: детали и схемы проезда
Фото 3 — В Киеве через Южный мост пустят три автобусных маршрута: детали и схемы проезда
Фото 4 — В Киеве через Южный мост пустят три автобусных маршрута: детали и схемы проезда

Напомним, в Киеве частично восстановили автомобильное движение по Южному мосту. С утра 30 октября по одной полосе с левого на правый берег могут передвигаться автомобили весом до 10 тонн. В обратном направлении движение открыли в тот же день в 17:00.

Ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки былаповреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Автор:
Татьяна Бессараб

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