Россия снова обстреляла железнодорожный вокзал Днепра: что известно о пострадавших и движении поездов

Вечером 30 октября российские войска нанесли серию прицельных ударов по железнодорожному вокзалу города Днепр.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В компании подчеркнули, что эвакуация пассажиров и персонала была объявлена заблаговременно. По предварительной информации компании, большинство людей удалось обезопасить.

"На подземных площадях вокзала Днепра развернуты зоны для длительного пребывания. Как и минувшей ночью, несмотря на задержки безопасности, будем работать, чтобы при всем отправить все поезда", — заверили в УЗ.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи , в результате обстрела возник пожар. Также известно о по меньшей мере одну пострадавшую — раненую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Железнодорожники призывают всех находящихся на территории вокзала оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.

Пассажирам, которые планировали поездку, но считают ее некритической на сегодняшний день, предлагают сдать билет со 100% компенсацией стоимости и перенести путешествие на другую дату.

Напомним, в результате российской атаки на Днепр 29 октября беспилотник попал в перрон железнодорожного вокзала, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд. Погибли 15 человек. Еще 14 человек получили ранения, 13 из них госпитализировали.