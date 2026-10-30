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Россия снова обстреляла железнодорожный вокзал Днепра: что известно о пострадавших и движении поездов

Вокзал Днепра оказался под прицельным ударом РФ
Вокзал Днепра оказался под прицельным ударом РФ

Вечером 30 октября российские войска нанесли серию прицельных ударов по железнодорожному вокзалу города Днепр.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В компании подчеркнули, что эвакуация пассажиров и персонала была объявлена заблаговременно. По предварительной информации компании, большинство людей удалось обезопасить.

"На подземных площадях вокзала Днепра развернуты зоны для длительного пребывания. Как и минувшей ночью, несмотря на задержки безопасности, будем работать, чтобы при всем отправить все поезда", — заверили в УЗ.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи , в результате обстрела возник пожар. Также известно о по меньшей мере одну пострадавшую — раненую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Железнодорожники призывают всех находящихся на территории вокзала оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.

Пассажирам, которые планировали поездку, но считают ее некритической на сегодняшний день, предлагают сдать билет со 100% компенсацией стоимости и перенести путешествие на другую дату.

Напомним, в результате российской атаки на Днепр 29 октября беспилотник попал в перрон железнодорожного вокзала, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд. Погибли 15 человек. Еще 14 человек получили ранения, 13 из них госпитализировали.

Автор:
Татьяна Бессараб

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